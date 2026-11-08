به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی صبح یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان آستارا با اشاره به گزارش اداره هواشناسی از وضعیت سامانه بارشی پیش‌رو اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، این سامانه طی ساعات آینده وارد شهرستان شده و فعالیت آن تا عصر روز آینده ادامه خواهد داشت که با بارندگی قابل‌توجه، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما همراه خواهد بود.

وی افزود: طبق گزارش هواشناسی، میزان بارندگی در بازه زمانی حدود ۳۶ ساعته می‌تواند به ۸۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر برسد و بخش قابل‌توجهی از این بارش‌ها در مناطق کوهستانی و ارتفاعات شهرستان رخ خواهد داد که احتمال افزایش روان‌آب‌ها، بالا آمدن سطح رودخانه‌ها و وقوع سیلاب را به همراه دارد.

فرماندار آستارا با اشاره به احتمال وزش باد شدید در مناطق کوهستانی، دامنه‌ای و نوار ساحلی تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، سرعت وزش باد در محدوده دریای خزر می‌تواند به حدود ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت برسد که موجب مواج شدن دریا و ایجاد مخاطراتی برای فعالیت‌های دریایی خواهد شد.

درمانی همچنین با اشاره به احتمال گل‌آلود شدن رودخانه‌های منتهی به تصفیه‌خانه آب بهارستان بر ضرورت آمادگی اداره آب و فاضلاب برای مدیریت شرایط احتمالی، بررسی وضعیت منابع تأمین آب و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از اختلال در آبرسانی تأکید کرد.

بارش برف در ارتفاعات و احتمال انسداد راه‌های روستایی

وی با بیان اینکه بارش برف در ارتفاعات شهرستان نیز دور از انتظار نیست، گفت: طبق گزارش هواشناسی، ارتفاعات بالاتر از یک‌هزار و ۹۰۰ متر از امشب و ارتفاعات حدود یک‌هزار متر از فردا مستعد بارش برف خواهند بود که این شرایط می‌تواند موجب اختلال در تردد و انسداد برخی راه‌های کوهستانی و روستایی شود.

فرماندار آستارا در همین راستا از اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خواست با آماده‌سازی ماشین‌آلات، تجهیزات برف‌روبی و نیروهای عملیاتی، نسبت به پایش مستمر محورهای مواصلاتی به‌ویژه راه‌های روستایی اقدام کرده و آمادگی لازم را برای بازگشایی مسیرهای احتمالی مسدودشده داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی بخشداران مرکزی و لوندویل با دهیاران برای بررسی وضعیت روستاها، پل‌ها، آبراهه‌ها و نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد و افزود: دهیاران باید ضمن اطلاع‌رسانی به روستاییان، هرگونه مشکل احتمالی در مسیرهای ارتباطی و مناطق مستعد آبگرفتگی را در اسرع وقت گزارش کنند.

آمادگی شهرداری‌ها برای مقابله با آبگرفتگی معابر

درمانی با اشاره به مسئولیت شهرداری‌های آستارا و لوندویل در مدیریت شرایط بارندگی اظهار کرد: شهرداری‌ها باید با آماده‌باش نیروهای خدمات شهری، نسبت به پاکسازی کانال‌ها، جوی‌ها، آبروها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی اقدام کرده و نقاط مستعد آبگرفتگی را شناسایی و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

وی خواستار اطلاع‌رسانی گسترده شهرداری‌ها به شهروندان درباره شرایط جوی پیش‌رو و توصیه‌های ایمنی شد و افزود: آگاهی‌بخشی به‌موقع به مردم و هشدار درباره مخاطرات احتمالی نقش مهمی در پیشگیری از حوادث دارد.

فرماندار آستارا همچنین بر آمادگی اداره صنعت، معدن و تجارت برای تأمین و توزیع مناسب اقلام اساسی و مصرفی مورد نیاز مردم، نظارت بر وضعیت بازار و جلوگیری از بروز کمبود کالاهای ضروری تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی خاطرنشان کرد: شرکت‌های برق، گاز و مخابرات، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، شبکه بهداشت و درمان، آتش‌نشانی و نیروی انتظامی باید با آماده‌سازی نیروها، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، آمادگی لازم را برای مقابله با حوادث احتمالی و ارائه خدمات سریع به شهروندان داشته باشند.

درمانی با اشاره به کاهش محسوس دما پس از خروج سامانه بارشی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، پس از عبور این سامانه، مناطق کوهستانی و دامنه‌ای شهرستان با یخبندان مواجه خواهند شد و دمای هوا در سطح شهرستان نیز به حدود ۶ تا ۷ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید؛ بنابراین لازم است دستگاه‌های مسئول تمهیدات لازم را برای مدیریت شرایط پس از بارندگی نیز پیش‌بینی کنند.

وی درباره وضعیت فعالیت مدارس در مناطق روستایی نیز گفت: در صورت بارش برف در ارتفاعات و روستاهای کوهستانی و بروز اختلال در تردد دانش‌آموزان، موضوع تعطیلی مدارس روستاهای برف‌گیر با هماهنگی مراجع ذی‌ربط بررسی و در صورت اتخاذ تصمیم، مراتب از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

فرماندار شهرستان آستارا در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان گفت: شهروندان نیز با جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی، از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، انجام سفرهای غیرضروری در زمان اوج بارندگی و فعالیت‌های دریایی در شرایط نامساعد جوی خودداری کنند.