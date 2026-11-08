مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشدید ناپایداری‌های جوی و نفوذ توده هوای سرد به استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، سامانه بارشی از عصر یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آغاز و تا عصر دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در استان فعال خواهد بود.

وی با تشریح نوع مخاطرات این سامانه افزود: وزش باد تند تا نسبتاً شدید، بارش شدید باران گاهی توأم با رگبار و رعد و برق، کاهش محسوس دمای هوا و تداوم یخبندان شبانه به‌ویژه از دوشنبه تا صبح چهارشنبه، بارش برف در مناطق سردسیر استان به‌ویژه در ارتفاعات مناطق کوهستانی و نوار شرقی استان و رخداد مه غلیظ به‌ویژه در نوار شرقی استان از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل منطقه اثر این سامانه را همه مناطق استان به‌ویژه شهرستان‌های اصلاندوز، بیله‌سوار، گرمی، انگوت، مشگین‌شهر، نمین، سرعین و خلخال عنوان کرد.

کوهی درباره اثرات مخاطره این سامانه گفت: احتمال جاری شدن روان‌آب و وقوع سیلاب ناگهانی در برخی آبراهه‌ها، احتمال اختلال در تردد شهری در برخی مناطق، احتمال اختلال در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه در گردنه‌ها و احتمال اختلال در عملیات پروازی فرودگاه‌های استان وجود دارد.

وی در پایان توصیه‌های لازم را این‌گونه تشریح کرد: رعایت نکات لازم در ترددهای جاده‌ای به‌ویژه به همراه داشتن تجهیزات زمستانی در صورت تردد در گردنه‌های کوهستانی و جاده‌های برف‌گیر استان، مدیریت دما و رطوبت واحدهای تولیدی گلخانه‌ها و مرغداری‌ها، آمادگی لازم جهت مقابله با افت دما و رخداد یخنبدان شبانه، مدیریت بهینه مصرف انرژی و آمادگی دستگاه‌های امدادی و عملیاتی ضروری است.