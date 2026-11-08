به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از تحویل کامل مسیر ریلی رشت - آستارا به طرف روس خبر داد و اعلام کرد: تمامی مسیر تملک شده و با هدف تکمیل مطالعات و انجام نقشه‌برداری مسیر پروژه، در اختیار طرف روس قرار گرفته است.

در همین رابطه، عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پرداخت هزینه‌های تملک اراضی به مالکان اظهار کرد: تاکنون هزینه تملک حدود ۱۰۳ کیلومتر از مجموع ۱۶۲ کیلومتر اراضی واقع در مسیر پروژه پرداخت شده است و مطالبات مالکان در بخش‌های باقی‌مانده نیز متناسب با روند تملک اراضی، به‌تدریج پرداخت خواهد شد.

وی افزود: تاکنون در مجموع حدود ۵ هزار میلیارد تومان برای تملک اراضی و اجرای عملیات تثبیت مسیر راه‌آهن رشت - آستارا هزینه شده است. برآورد می‌کنیم برای تکمیل فرآیند تملک اراضی، حدود ۳.۵ همت اعتبار دیگر و برای اجرای عملیات تثبیت در کل مسیر نیز حدود ۳.۵ همت اعتبار اضافی مورد نیاز باشد.

خطیبی در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس، برای تکمیل پرداخت هزینه‌های تملک اراضی و اجرای عملیات تثبیت در سراسر مسیر پروژه راه‌آهن رشت - آستارا، در مجموع حدود ۷ همت اعتبار دیگر نیاز است.