به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهاد دانشگاهی هنر، مرحله نخست داوری آثار بخش «مسابقه نقش تن‌پوش» یازدهمین جشنواره ملی بومتن برگزار شد و فهرست راه‌یافتگان به نمایشگاه این رویداد اعلام شد.

هیئت انتخاب این بخش، متشکل از فاطمه کیمنش، سمانه موسوی، راضیه خیری‌پور و سارا شفیعی، از میان ۵۵۴ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره، آثاری را که شرایط ورود به مرحله منتورینگ و نمایشگاه نهایی را داشتند، برگزید.

اسامی منتخبین در بخش‌های مختلف به شرح زیر است:

بخش طراحی نقش تی‌شرت

آسیه منصوری، زهره ابراهیمی و نارین فرجی هرکدام با ۴ اثر؛ آیناز حضرتی و ریحانه استیری هرکدام با ۳ اثر؛ رقیه خاتون خاکشور، زهرا معتمدی، ستایش قشقایی، سپیده گلی، ستاره جویباری، شکیلا مرزبانی، عاطفه ماندگاریان، مهدیه زموده، مهناز گلستانی‌فر و ندا مشایخ هرکدام با ۲ اثر، و الهه نجاری، ثنا سبزی‌پور، ریحانه پیروزی، زهرا حسنی، زیبا حمیدی‌فر، سارا باقری، سودا مفتاحی، محدثه رمضانیان، شقایق نامدار نیک، شکیبا واضحی، عاطفه زارع‌زاده، فاطمه نورعلی‌زاده، مبیا عسگریان، مریم نجفی برزگر، مریم پیری، معصومه یزدانی، مونا حیدری دولت‌آبادی، نرگس حاتمی و نگار انتظامی هرکدام با یک اثر منتخب شدند.

بخش طراحی نقش شال و روسری

آیناز حضرتی با ۴ اثر؛ حریر عادلی، سارا گندمی و کوثر خسروی هرکدام با ۳ اثر؛ الهه نجاری، بهاره آهوپای، زینب مخملی، فاطمه ولیان، کیانا طیلاقی و یاسمین رضایی هرکدام با ۲ اثر، و فاطمه بیاتی، ریحانه پیروزی، زهرا رستمی بالان، شقایق نامدار نیک، عاطفه زارع‌زاده، فرناز طالبلو، مریم طایفه فاتحی، مریم پورحسینی، نازنین یموتی، کیمیا ترابی و یاسمن زهری هرکدام با یک اثر منتخب شدند.

بخش طراحی پارچه

ترانه رضایی با ۶ اثر؛ ریحانه پیروزی با ۵ اثر؛ آیناز حضرتی با ۴ اثر؛ زینب برهانی و مهدیه صفری علمدار هرکدام با ۳ اثر؛ زهرا رستمی، فاطمه ولیان و نارین فرجی هرکدام با ۲ اثر، و فاطمه بیاتی، ثنا سبزی‌پور، سارا مسافر، سیده محدثه رمضانیان، فاطمه شیرازی، فرناز طالبلو، مبینا فتاحی، مبینا نظری، پردیس دولتخواه، کیانا طیلاقی، یگانه فیروزی اردکانی و وحید قاسمی هرکدام با یک اثر منتخب شدند.

بخش تزئینات روی لباس

سحر اسدی با ۵ اثر؛ مریم فرخ‌فال با ۳ اثر؛ نوشین جمشیدی، مریم پیری و یگانه فیروزی اردکانی هرکدام با ۲ اثر، و زهرا شهلایی، حنانه رسولیان، زهرا زارعی خیرآباد، زهرا عباسی، زهرا نصر، زیبا حمیدی‌فر، سپیده توتچی فتیدهی، فاطمه پورمند، مریم کریمی، مهدیه رسولی صفدر، مهدیه صفری علمدار و مهسا زنگنه هرکدام با یک اثر منتخب شدند.

بخش «زخم تا روشنا»

این بخش به طراحی نقوش با نگاه به فاجعه رخ‌داده در مدرسه شجره طیبه میناب اختصاص داشت. در این بخش افسانه اسماعیلی، بهاره غلامیان و مریم نژادی جند هرکدام با ۲ اثر، و بهاره صفاره نوغانی، زهرا معتمدی، سیده محدثه رمضانیان، شقایق نامدار نیک، مریم پیری، مهدیه عزیزی و هانیه جلالی هرکدام با یک اثر منتخب شدند.

بر اساس این گزارش، راه‌یافتگان به بخش رقابتی نقش تن‌پوش از امروز تا پایان دی‌ماه فرصت دارند با بهره‌گیری از راهنمایی مشاوران تخصصی جشنواره، آثار خود را بازبینی و اصلاح کنند، ایرادهای احتمالی را برطرف سازند و با ارتقای کیفیت طرح‌ها، آثار خود را برای حضور در نمایشگاه جشنواره که زمستان امسال برگزار می‌شود، آماده کنند.

در بخش جانبی یازدهمین جشنواره ملی بومتن نیز که شامل نشست‌های آموزشی تخصصی و هدفمند است، تاکنون هفت نشست مجازی و یک ورکشاپ حضوری برگزار شده و برنامه‌های آموزشی تا پایان جشنواره ادامه خواهد داشت.

یازدهمین جشنواره ملی «بومتن» به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر و با حمایت اداره‌کل پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، اداره‌کل مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه وزارت ورزش و جوانان، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و با مشارکت اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک و برندهای مطرح این حوزه برگزار می‌شود.