به گزارش خبرنگار مهر، هیئتی به نمایندگی از دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی به همراه نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، با حضور در منزل دو شهید هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هدیه معنوی رهبر معظم انقلاب را به خانواده‌های این شهدا تقدیم کردند.

نخستین دیدار با خانواده شهید علیرضا الوندی، نخبه ۲۲ ساله هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد؛ شهیدی که در جریان جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسید. بخشی از دل‌نوشته او با این مضمون که «من می‌روم تا باران‌ها زنده بمانند» روایتگر نگاه و انگیزه این شهید جوان بود.

بر اساس روایت ارائه‌شده از زندگی شهید الوندی، وی با وجود سن کم، در حوزه تخصصی خود از توانمندی و مهارت بالایی برخوردار بود و پس از سه شلیک موفق موشک در یک روز، بدون آنکه مورد رهگیری قرار گیرد، هدف حمله دشمن صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید.

در جریان این دیدار، خانواده شهید از روحیه ایثار و علاقه او به شهادت سخن گفتند و نماینده دفتر رهبر معظم انقلاب نیز پیام و هدیه معنوی ایشان را به خانواده این شهید ابلاغ کرد.

در ادامه، این هیئت با خانواده شهید سردار سجاد بهرامی از شهدای جنگ رمضان دیدار کرد. این شهید که سابقه جانبازی در جنگ ۱۲ روزه را داشت، ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

مادر شهید بهرامی در این دیدار با در آغوش گرفتن قاب عکس فرزندش، از تلاش خانواده برای تربیت او سخن گفت و اظهار کرد: تا جایی که در توان داشتیم برای تربیت درست فرزندمان تلاش کردیم.

در این دیدارها، ضمن ابلاغ پیام رهبر معظم انقلاب، از صبر و ایستادگی خانواده‌های شهدا تجلیل شد و یاد و خاطره شهدایی که در راه دفاع از کشور جان خود را فدا کردند، گرامی داشته شد.