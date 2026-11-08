محمدرضا خواجه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بدنبال اجرای طرح نانینو برای نانوایان سنتی آزادپز و عدم استقبال نانوایان از این طرح، سامانه خرید آرد از غله برای این دست از نانوایان مسدود شد.

وی افزود: نانوایان موافق اجرای طرح نانینو نیستند و پس از اجرای ناقص و پر از اشکال این طرح برای نانوایان دولتی، این بار اجرای اجبار طرح برای نانوایان آزادپز سنتی به اجرا گذاشته شده است.

عضو کمیته تدوین استاندارد گندم، آرد و نان کشور ادامه داد: سامانه خرید آرد به منظور تامین آرد نانوایان آزادپز به طور معمول سه نوبت در ماه باز می شد که به علت زیر بار رفتن اجباری نانوایان برای خرید کارتخوان و اجرای الزام آور آن سامانه بعد از یک ماه مسدودیت به صورت محدود و چند روز باز شد و مجددا مسدود شد.

وی اضافه کرد: اجرای اجباری طرح برای نانوایان آزادپز در حالی است که نانوایانی که تن به این اجبار داده اند هنگامی که برای ثبت نام و دریافت کارتخوان اقدام کرده اند شرکت مربوطه به متقاضیان اعلام کرده که دستگاه کارتخوان موجود نیست و در اختیار آنها هم قرار نگرفته است.

خواجه از وجود ۵۰۰ واحد نانوایی آزادپز سنتی در استان اصفهان خبر داد که با بلاتکلیفی و قطع سهمیه آرد مواجه اند، ادامه داد: تزریق آرد برای این دست از نانوایان به صورت قطره چکانی شده است .