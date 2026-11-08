به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، غلامرضا شنگی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در چهارصد و چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه استفاده از آب خام و پساب یکی از مهمترین مسائل و اولویت های شهردار تهران است، اظهار کرد: مقابله با سیل و پیشگیری و مدیریت بحران با وقوع پدیده ال نینو نیز از مواردی بود که به طور جدی مورد توجه قرار گرفته بود.

وی با بیان اینکه کانال شهید باکری ۱۵ سال دست نخورده مانده بود و شرایط پیچیده ای داشت اما با ابتکار عملی که صورت گرفت، این کانال لایروبی شد، تصریح کرد: در مجموع هم در کانال‌های بزرگ و هم کانال‌های سطحی، لایروبی به خوبی صورت گرفت و مشکلی ایجاد نشد.

شنگی با اشاره به آماده باش کامل نیروهای خدمات شهری و مناطق با صدور هشدار قرمز سازمان هواشناسی، تصریح کرد: تا بعدازظهر روز گذشته، میزان ورود آب به روددره ها به ثبت رسیده و تا شب گذشته هم در شهرک قائم ۷۹.۷ میلی متر بارندگی به ثبت رسید؛ این در حالیست که میزان بارندگی در آخرین سیلاب در تهران در فرودگاه مهرآباد ۵۵ میلی متر بود.

وی با بیان اینکه ۴۲ نقطه گلوگاهی در سطح شهر شناسایی شده بود، گفت: پیش از صدور هشدار هواشناسی از این نقاط که بیشترین تماس های ۱۳۷ را داشت، بازدید کردیم و تمهیداتی پیش بینی کردیم که بتوانیم در اسرع وقت خدمات رسانی کنیم.

شنگی با تأکید بر اینکه از ۷۳۵ کیلومتر شبکه جمع‌وری آبهای سطحی ۵۷۵ کیلومتر سرپوشیده و ۱۶۰ کیلومتر شبکه روباز است، خاطرنشان کرد: شبکه سرپوشیده نیاز به بازنگری و توجه جدی دارد.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری تهران با اعلام اینکه ۲۶ هزار متر مکعب لایروبی دستی و رسوب برداری در شبکه اصلی در سال جاری صورت گرفته است، گفت: ۷۲ هزار متر مکعب برداشت مکانیکی رسوب و پسماند نیز از ابتدای سال جاری انجام شده است.

وی با اشاره به احداث ۹۸۳ حوضچه زباله گیر، اظهار کرد: ۴۳۳ محل استقرار کارگری، تأمین ۶۲۷ دستگاه تجهیزات تخصصی، جانمایی نیوجرسی در مناطق ۲، ۵، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۲۲ برای مهار سیلاب و آماده سازی ۶۵ هزار گونی شن و استقرار آن در ۴۱۶ نقطه مستعد سیل از جمله اقدامات در این بخش است.

شنگی با بیان اینکه بر اساس اعلام سازمان هواشناسی بارش در ساعات بعدازظهر کاهش خواهد یافت، گفت: در ساعات پایانی شب بارندگی به سطح حداقلی می رسد. در سه سال آینده پدیده ال نینو پیش بینی شده و با توجه به این موضوع باید در اختصاص بودجه برای انجام اقدامات لازم در مدیریت این شرایط توجه جدی صورت بگیرد.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص افزایش حقوق نیروهای خدمات شهری، یادآور شد: با پیگیری های صورت گرفته میزان حقوق آنها از ۲۵ به ۳۸ میلیون تومان افزایش یافت.