به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران لیست بازیکنان منتخب خود را برای حضور در تورنمنت عراق قصد دارد امشب اعلام کند تا نفرات دعوت شده از صبح فردا با حضور در هتل المپیک اردوی خود را برای فیفادی آبان ماه آغاز کنند.

ملی پوشان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال قرا است یک جلسه تمرینی در تهران برگزار کنند و سپس روز سه شنبه نوزدهم آبان ماه راهی کشور عراق می شوند تا تمرینات خود را در آنجا پیگیری کنند.

شایان ذکر است تیم ملی فوتبال ایران در نخستین مسابقه تدارکاتی خود روز شنبه ۲۳ آبان به مصاف تیم ملی فلسطین خواهد رفت.

این دیدار از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران آغاز می‌شود و نخستین فرصت شاگردان امیر قلعه‌نویی برای محک زدن شرایط فنی و آمادگی بازیکنان در اردوی پیش‌رو خواهد بود.

دومین دیدار دوستانه تیم ملی ایران نیز روز سه‌شنبه ۲۶ آبان برگزار خواهد شد. ملی‌پوشان کشورمان در این مسابقه از ساعت ۱۹:۴۵ به وقت تهران برابر تیم ملی عراق قرار می‌گیرند.