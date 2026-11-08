به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اسپانلو اظهار کرد: مادر فردی که سال گذشته در جریان یک نزاع دسته‌جمعی به قتل رسیده بود، پیش از صدور رأی دادگاه و با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف زندان گنبدکاووس، از حق قصاص خود گذشت و رضایت داد.

وی افزود: پرونده این قتل پس از صدور کیفرخواست در مرحله رسیدگی دادگاه قرار داشت که تلاش اعضای شورای حل اختلاف زندان گنبدکاووس برای جلب رضایت اولیای دم، زمینه‌ساز پایان این پرونده با صلح و سازش شد.

اسپانلو اظهارکرد: این گذشت در چارچوب پویش «به حرمت حضرت زهرا (س) می‌بخشم» صورت گرفت و مادر مقتول امروز با حضور در دادگاه بخش خان‌ببین، با بزرگواری از حق شرعی و قانونی قصاص خود گذشت کرد.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ گذشت و بخشش در جامعه گفت: این پرونده، هشتمین پرونده قتل در استان است که در آستانه اجرای حکم قصاص و با گذشت اولیای دم به سازش ختم می‌شود.

اسپانلو همچنین از تلاش اعضای شورای حل اختلاف زندان گنبدکاووس برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قتل قدردانی کرد و نقش میانجی‌گری و تلاش برای جلب رضایت اولیای دم را در کاهش اختلافات و بازگشت آرامش به خانواده‌ها مؤثر دانست.