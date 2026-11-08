به گزارش خبرنگار مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور دو بخشنامه، سهمیه‌های مقداری واردات روغن کلزا، گندم و جو از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۲۶ میلادی را با حقوق ورودی صفر ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، واردات این محصولات در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و با رعایت سقف‌های تعیین‌شده برای هر محصول، کشور مبدأ و گمرکات استان‌های مشمول امکان‌پذیر خواهد بود.

این بخشنامه با هدف اجرای ترتیبات تجاری توافق‌شده میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر شده و سهمیه‌های اعلام‌شده شامل متقاضیان دولتی و بخش خصوصی است. همچنین رعایت سقف‌های مقداری تعیین‌شده برای واردات الزامی بوده و مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه بر عهده بالاترین مقام گمرک هر استان قرار گرفته است.

تخصیص ۱۸۰ هزار تن سهمیه واردات روغن کلزا

بر اساس بخشنامه گمرک، سهمیه واردات روغن کلزا از محل موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۲۶ میلادی، در مجموع ۱۸۰ هزار تن تعیین شده است. این سهمیه برای گمرکات استان‌های مازندران، گیلان و گلستان در نظر گرفته شده و واردات این محصول با حقوق ورودی صفر انجام خواهد شد.

سهمیه ۳ میلیون تنی واردات گندم از اوراسیا

در بخش دیگری از این بخشنامه، سهمیه کل واردات گندم از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۲۶ میلادی، با حقوق گمرکی و سود بازرگانی صفر، ۳ میلیون تن تعیین شده است. بر اساس جدول نخست، از مجموع این سهمیه، ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن به روسیه، ۷۰۰ هزار تن به قزاقستان و ۵۰ هزار تن به بلاروس اختصاص یافته و برای ارمنستان و قرقیزستان سهمیه‌ای در نظر گرفته نشده است.

در ادامه و بر اساس جدول تفکیکی تخصیص سهمیه به گمرکات استان‌ها، چهار استان مازندران، گیلان، گلستان و خراسان رضوی به‌عنوان مبادی واردات گندم معرفی شده‌اند. بر این اساس، گمرکات مازندران و گیلان هر کدام مجاز به واردات ۷۰۰ هزار تن گندم از روسیه و ۲۰۰ هزار تن از قزاقستان هستند. همچنین سهمیه گمرکات گلستان و خراسان رضوی برای واردات از روسیه هر کدام ۱۰۰ هزار تن و از قزاقستان هر کدام ۵۰ هزار تن تعیین شده است.

اختصاص ۱.۵ میلیون تن سهمیه واردات جو

بر اساس جدول بالا، سهمیه کل واردات جو از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۲۶ میلادی نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن تعیین شده است. در سهمیه‌بندی این محصول، ۷۹۲ هزار و ۵۰۰ تن به قزاقستان، ۶۹۰ هزار تن به روسیه، ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن به قرقیزستان و پنج هزار تن به بلاروس اختصاص یافته است.

در بخش تخصیص استانی نیز گمرکات مازندران، گیلان، گلستان و خراسان رضوی به‌عنوان مبادی مشمول واردات جو معرفی شده‌اند. سهمیه این گمرکات با تفکیک کشور مبدأ و بر اساس جدول ابلاغی تعیین شده است.

مسئولیت نظارت بر اجرای سهمیه‌ها با گمرکات استان‌هاست

در این ابلاغیه تأکید شده است که سهمیه‌های تعیین‌شده برای واردات روغن کلزا، گندم و جو، تمامی متقاضیان اعم از دستگاه‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی را شامل می‌شود و رعایت سقف مقداری ابلاغ‌شده برای هر محصول و کشور مبدأ الزامی است.

همچنین مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام گمرک هر استان گذاشته شده و واردات اقلام یادشده باید با رعایت کامل سایر ضوابط و مقررات تجاری و گمرکی انجام شود.