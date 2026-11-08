به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد صبح یکشنبه در آیین افتتاحیه اردوهای راهیان نور سال ۱۴۰۵ که در اردوگاه شهید کابلی برگزار شد، با اشاره به فراز و نشیب‌های چهار دهه گذشته اظهار کرد: طی ۴۸ سال گذشته توطئه‌ها و فتنه‌های متعددی علیه جمهوری اسلامی طراحی شده که هر یک به‌تنهایی می‌توانست یک کشور را با بحران جدی مواجه کند، اما نظام اسلامی با اتکا به ایمان مردم و عنایت الهی از این حوادث عبور کرده است.

وی با تشریح ابعاد جنگ شناختی دشمن افزود: هدف اصلی جریان‌های معاند در حوادث اخیر، ضربه زدن به ارکان اصلی نظام و پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی بود، اما محاسبات آنان با حضور و بصیرت مردم تغییر کرد. رهبری که مردم خود را جان‌فدای ایشان می‌دانستند، در مسیر دفاع از ایران و اسلام جان‌فدا شدند و ملت نیز بار دیگر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشت.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به استمرار حضور مردم در صحنه تصریح کرد: ملت ایران همچنان با حضور در میدان، بر حمایت از نظام و رهبری تأکید دارند و اعلام کرده‌اند تا زمان دریافت فرمان، پای آرمان‌های خود خواهند ایستاد.

سردار موحد در بخش دیگری از سخنان خود، اقتدار امروز جمهوری اسلامی را حاصل تجربه هشت سال دفاع مقدس و ایثارگری شهدا دانست و درباره زمینه‌های تجاوز رژیم بعث عراق به ایران گفت: هرچند مسائل اقتصادی و نفتی از جمله موضوعات مطرح در آن مقطع بود، اما نگرانی اصلی قدرت‌های استکباری از شکل‌گیری نظامی با هویت اسلامی و انقلابی بود که معادلات مورد نظر آنان را به چالش می‌کشید.

وی با تشریح اهداف مرحله‌ای دشمن در جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: تصرف خوزستان، حرکت به سمت تهران و در نهایت براندازی جمهوری اسلامی، از اهدافی بود که دشمن در این تجاوز دنبال می‌کرد، اما مقاومت ملت ایران مانع تحقق این نقشه‌ها شد.

فرمانده سپاه کربلا همچنین با اشاره به اهداف نهضت اسلامی در بیانات امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲ بیان کرد: بنیانگذار جمهوری اسلامی از برچیده شدن رژیم شاهنشاهی، تشکیل حکومت جمهوری اسلامی و سپردن پرچم این نهضت به صاحب اصلی آن، حضرت ولی‌عصر (عج)، به‌عنوان اهداف این حرکت یاد کرده بودند.

سردار موحد ادامه داد: تا زمانی که این آرمان‌ها در مسیر حرکت نظام قرار داشته باشد و مردم با تبعیت از رهبری در صحنه حضور داشته باشند، مسیر پیروزی و پیشرفت ادامه خواهد یافت.

وی با تأکید بر نقش ایمان و توکل در عبور کشور از دشواری‌ها گفت: در دوران دفاع مقدس حتی برای تأمین برخی نیازهای اولیه مانند سیم خاردار با محدودیت روبه‌رو بودیم، اما ملت ایران با تکیه بر ایمان و توان داخلی در برابر دشمنان ایستاد. امروز نیز قدرت الهی را فراتر از همه قدرت‌های مادی می‌دانیم؛ همان باوری که امام خمینی (ره) با تکیه بر آن فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

تأکید بر پیوند معنوی زائران راهیان نور با شهدا

فرمانده سپاه کربلا در ادامه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و قدردانی از دست‌اندرکاران و زائران اردوهای راهیان نور، به پیوند عمیق رزمندگان دوران دفاع مقدس با سیره اهل‌بیت (ع) اشاره کرد و گفت: شهدا ارادت ویژه‌ای به حضرت فاطمه زهرا (س) داشتند و این علاقه در باورها و نوشته‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس نیز نمود داشت.

وی با اشاره به آغاز نخستین مرحله اعزام زائران در سال ۱۴۰۵ افزود: تلاش‌ها برای رفع نواقص و بهبود روند برگزاری اردوها ادامه دارد و مهم‌ترین موضوع در این سفر، برقراری ارتباط قلبی و معنوی با شهدا و شناخت مسیر و آرمان‌های آنان است.

موحد با یادآوری اینکه مناطق عملیاتی جنوب همچنان محل آرام گرفتن پیکر شماری از شهدای گمنام است، تأکید کرد: زائران باید بدانند در سرزمین‌هایی قدم می‌گذارند که یادگار ایثار و فداکاری جوانانی است که برای دفاع از میهن و اعتقادات خود جانفشانی کردند.

وی در پایان با اشاره به چشم‌انتظاری خانواده‌های برخی شهدای مفقودالاثر خاطرنشان کرد: اگرچه بسیاری از مادران شهدا دیگر در میان ما نیستند، اما هنوز مادرانی هستند که چشم‌به‌راه بازگشت پیکر فرزندان خود مانده‌اند و این موضوع مسئولیت زائران را در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت دوچندان می‌کند.