به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با اشاره به گذشت بیش از هشت ماه از شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب، وزیر پیشین اطلاعات، خواستار تعیین تکلیف فوری مدیریت این وزارتخانه و معرفی گزینه‌ای واجد شرایط برای تصدی این مسئولیت شد.

طاهری در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت در شرایط دشوار جنگی و فشارهای اقتصادی، نسبت به تداوم وضعیت سرپرستی وزارت اطلاعات و ضرورت معرفی وزیر جدید این وزارتخانه ابراز نگرانی کرد.

در این نامه با اشاره به گذشت بیش از هشت ماه از شهادت وزیر پیشین اطلاعات و انقضای مهلت قانونی سرپرستی این وزارتخانه آمده است که با توجه به اهمیت و حساسیت راهبردی وزارت اطلاعات، ادامه وضعیت موجود توجیه قانونی ندارد و تعیین تکلیف مدیریت این مجموعه باید با فوریت انجام شود.

نمایندگان مجمع ملت مبعوث همچنین با اشاره به حساسیت مجلس نسبت به گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت اطلاعات، بر ضرورت برخورداری وزیر پیشنهادی از ویژگی‌ها و شاخص‌های مشخص تأکید کرده‌اند.

تأکید بر التزام به ولایت فقیه و برخورداری از مقبولیت در ارکان حاکمیت

در بخشی از این نامه، اعتقاد و همراهی کامل با مقام ولایت و رهبری به‌عنوان یکی از شروط قطعی و غیرقابل‌اغماض برای وزیر پیشنهادی مطرح و تأکید شده است که فرد فاقد این ویژگی یا دارای نشانه‌هایی از تضعیف چنین اعتقادی نباید به مجلس معرفی شود.

همچنین بر ضرورت برخورداری گزینه پیشنهادی از شاخص‌های شخصیتی و سوابقی تأکید شده است که بتواند اجماع و همراهی ارکان مختلف حاکمیت را جلب کرده و با اتکا به این سرمایه، وزارت اطلاعات را به‌درستی مدیریت کند.

امضاکنندگان این نامه با تأکید بر اینکه وزارت اطلاعات متولی تأمین امنیت همه مردم است، انتخاب افراد دارای سوابق حزبی و برچسب‌های سیاسی را برای تصدی این مسئولیت نامناسب دانسته و نسبت به پیامدهای سیاسی شدن فضای این وزارتخانه هشدار داده‌اند.

در ادامه، اعتقاد واقعی به اصول و مبانی نظام اسلامی و باور قلبی به قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی، از دیگر ویژگی‌های ضروری وزیر پیشنهادی عنوان شده است.

نمایندگان همچنین خواستار پرهیز از معرفی افرادی شده‌اند که در سخنرانی‌ها و مناظرات گذشته از خطوط قرمز نظام عبور کرده یا اظهاراتی مغایر با اصول اساسی نظام و قانون اساسی داشته‌اند.

مجمع نمایندگان ملت مبعوث با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره برخی گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت اطلاعات، از رئیس‌جمهور خواسته است از معرفی افرادی که فاقد شاخص‌های مورد اشاره هستند و ممکن است انسجام و اتحاد مقدس را با مخاطره مواجه کنند، خودداری کرده و هرچه سریع‌تر گزینه‌ای واجد شرایط را برای تصدی این مسئولیت به مجلس معرفی کند.