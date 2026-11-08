محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت جوی استان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته شاهد بارش باران در اکثر نقاط استان بوده‌ایم که بیشترین میزان بارندگی با ۶۳ میلیمتر از شهرستان اسدآباد گزارش شده است و در ایستگاه هواشناسی همدان نیز ۱۵ میلیمتر بارندگی به ثبت رسید.

وی با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی افزود: سامانه بارشی امروز و امشب نیز با شدت کمتر در منطقه فعال است و در برخی ساعات رگبار باران و در ارتفاعات رگبار برف پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان افزود: از ظهر فردا آسمان استان عمدتا قسمتی ابری خواهد بود و از بعد از ظهر دوشنبه به بعد بارش خاصی در سطح استان نخواهیم داشت اما در ساعات بعد از ظهر دوشنبه وزش باد نسبتا شدید در بیشتر نقاط استان رخ خواهد داد.

وی با اشاره به تغییرات دمایی بیان کرد: از امشب شاهد روند کاهش دماهای کمینه در سطح استان خواهیم بود به گونه‌ای که برای صبح‌های سه‌شنبه و چهارشنبه دمای صبحگاهی در برخی نقاط استان به ۲ تا سه درجه زیر صفر کاهش می‌یابد و پدیده یخبندان صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

باقری شکیب در خصوص نوسانات دمای شهرستان‌های استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: روز گذشته بیشینه دمای استان با ۱۲ درجه سانتی‌گراد از نهاوند و تویسرکان گزارش شد و صبح امروز نیز کمترین دمای ثبت‌شده با ۲ درجه سانتی‌گراد مربوط به گل‌تپه بوده است. دمای هوا در همدان نیز در گرمترین ساعت به ۱۰ درجه و در خنک‌ترین ساعت به ۵ درجه سانتی‌گراد رسید.