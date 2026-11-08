به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پتروشیمی جم، این شرکت با حضور در نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین در شانگهای، تقویت زنجیره تأمین کاتالیست، امکان‌سنجی تولید محصولات پرتقاضا و گسترش ارتباط با خریداران را دنبال کرد.

رضا زائری، مدیر تولید واحد پلی‌اتیلن سبک خطی پتروشیمی جم، در حاشیه این نمایشگاه گفت: حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی مستلزم هماهنگی میان توان تولید، تأمین مطمئن و شناخت دقیق نیاز مشتریان است و مذاکرات جم نیز با تمرکز بر همین مؤلفه‌ها دنبال شد.



تأمین کاتالیست؛ پشتوانه تولید پایدار

وی با اشاره به نشست‌های تخصصی با تأمین‌کنندگان کاتالیست اظهار کرد: در این مذاکرات، مشخصات فنی و عملکردی کاتالیست‌های زیگلر–ناتا و متالوسن، ثبات کیفیت، قابلیت اتکای تأمین، زمان‌بندی تحویل و شرایط تجاری بررسی شد تا گزینه‌های مناسب برای پشتیبانی از تولید پایدار شناسایی شوند.

زائری افزود: کاتالیست در تولید پلی‌اتیلن بر بهره‌وری فرایند، ساختار مولکولی و ویژگی‌های نهایی محصول اثر می‌گذارد؛ بنابراین انتخاب آن باید متناسب با فناوری واحد، شرایط عملیاتی، مشخصات محصول هدف و هزینه تمام‌شده انجام شود. بررسی یک فناوری یا کاتالیست جدید به معنای تصمیم قطعی برای استفاده صنعتی نیست و انتخاب نهایی به احراز سازگاری با فرایند تولید، ارزیابی عملکرد و تأیید توجیه فنی و اقتصادی وابسته است.



محصولات پرتقاضا در کانون مذاکرات

مدیر تولید واحد پلی‌اتیلن سبک خطی پتروشیمی جم، شناسایی نیازهای بازار چین را از دیگر محورهای مذاکرات عنوان کرد و گفت: در دیدار با خریداران و توزیع‌کنندگان، ضمن معرفی ظرفیت‌های محصولات پلی‌اتیلن جم، مشخصات موردنیاز مشتریان و فرصت‌های تولید محصولات پرتقاضا و دارای ارزش افزوده بیشتر بررسی شد.

وی تصریح کرد: تولید محصولات جدید مستلزم بررسی هم‌زمان تقاضای قابل اتکا، قابلیت‌های تجهیزات، نوع کاتالیست، مواد اولیه، الزامات کنترل کیفیت و صرفه اقتصادی است و اطلاعات حاصل از مذاکرات نمایشگاه می‌تواند مبنای مطالعات فنی و اقتصادی قرار گیرد.

پیوند تولید و بازار برای تقویت صادرات

زائری با تأکید بر هماهنگی بخش‌های تولید و فروش اظهار کرد: شناخت بازار باید به اطلاعات قابل استفاده در برنامه‌ریزی تولید تبدیل شود و ارتباط مستقیم با مشتریان به شناسایی فرصت‌های واقعی فروش کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش سهم از بازارهای صادراتی به کیفیت پایدار، استمرار عرضه، پشتیبانی فنی و اعتماد مشتری وابسته است و تأمین پایدار کاتالیست، امکان‌سنجی تولید محصولات متناسب با تقاضا و گسترش ارتباط با خریداران، سه محور مذاکرات جم در این نمایشگاه بود که نتایج آن پس از ارزیابی تخصصی، می‌تواند مبنای اقدامات اجرایی شرکت قرار گیرد.

نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین از ۵ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶ در شانگهای برگزار می‌شود.