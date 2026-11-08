به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مولایی پیش از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات راهداران در پی بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته و هم‌زمان با فعالیت سامانه بارشی، گشت‌های راهداری به‌صورت مستمر در محورهای مواصلاتی حضور داشتند و چندین مورد انسداد و آب‌گرفتگی را برطرف کردند.

وی افزود: در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان شهرکرد، یک دستگاه تریلر که توسط گشت راهداری شناسایی شده بود، موجب انسداد موقت مسیر شد که با حضور به‌موقع راهداران، مشکل برطرف و تردد برقرار شد.

مولایی با اشاره به وقوع سه فقره تصادف در محدوده تونل رخ گفت: راهداران با حضور در محل، نسبت به پاکسازی و بازگشایی تونل اقدام کردند تا تردد وسایل نقلیه در این مسیر به حالت عادی بازگردد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان شهرکرد و فرخشهر ادامه داد: در محدوده گردنه خلک، روبه‌روی فرودگاه، محور هفتجان و جاده شمس‌آباد نیز چندین نقطه آب‌گرفتگی گزارش شد که با حضور نیروهای راهداری و انجام عملیات هدایت آب‌های سطحی، این مشکلات برطرف شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش لاران و محدوده مقبره بیان کرد: در این مناطق نیز حدود ۱۰ نقطه آب‌گرفتگی توسط گشت‌های راهداری شناسایی و با تلاش همکاران رفع شد؛ همچنین با توجه به احتمال بارش برف، ماشین‌آلات و نیروهای راهداری در این محدوده مستقر و برای انجام عملیات برف‌روبی آماده شدند.

مولایی با اشاره به وضعیت محورهای شهرستان فرخشهر خاطرنشان کرد: در این شهرستان نیز چندین نقطه آب‌گرفتگی وجود داشت که راهداران با حضور به‌موقع، نسبت به پاکسازی سطح جاده و رفع خطر آب‌پاشیدگی و احتمال وقوع تصادف اقدام کردند.

وی با تأکید بر آماده‌باش شبانه‌روزی نیروهای راهداری تصریح کرد: راهداران با استقرار در محورهای مواصلاتی و اجرای گشت‌های مستمر، تلاش می‌کنند از بروز انسداد در مسیرها جلوگیری کرده و ایمنی تردد کاربران جاده‌ای را تأمین کنند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان شهرکرد و فرخشهر از رانندگان خواست با توجه به احتمال بارش برف و کولاک، هنگام سفر به مناطق مختلف استان، تجهیزات ایمنی به‌ویژه زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند و از توقف یا تردد در نقاط مستعد آب‌گرفتگی، طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

مولایی رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی را ضروری دانست و گفت: راهداران شهرستان‌های شهرکرد و فرخشهر به‌صورت شبانه‌روزی در محورهای مواصلاتی حضور دارند و از طریق سامانه ۱۴۱ و شماره تلفن ثابت ادارات راهداری این شهرستان‌ها، آماده پاسخگویی و دریافت گزارش‌های مردمی هستند.