به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، بنا به تصمیم فاتح بادپروا دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان و در تعامل با سازمان بهزیستی کشور، بخش «فراگیر» این رویداد با معرفی ۵ اثر نمایشی از هنرمندان دارای معلولیت، با هدف فراهم‌سازی زمینه حضور و دیده‌شدن ظرفیت‌های هنری این جامعه در عرصه تئاتر بین‌المللی شکل گرفت.

بر این اساس، نمایش «مرغ شیشه‌ای» به کارگردانی صادق حسین‌پور از استان گیلان، نمایش «هشت سین» به کارگردانی مرژان جوهری از استان اصفهان، نمایش «گوش پنبه‌ای‌ها» به کارگردانی ابراهیم حاجی‌حیدری از استان اصفهان، نمایش «اتفاق» به کارگردانی علی‌اصغر اسماعیلی از استان ایلام و نمایش «کفش‌ها و بندهایش» به کارگردانی محمد زارع‌زاده بندآبادی، ۵ اثر منتخب برای حضور در بخش فراگیر این دوره از جشنواره هستند.

این اقدام در تعامل دبیرخانه جشنواره و سازمان بهزیستی کشور و با هدف گسترش فرصت حضور هنرمندان دارای معلولیت در عرصه تئاتر، تقویت مشارکت اجتماعی و معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خلاقانه این هنرمندان به مخاطبان و فعالان حوزه هنرهای نمایشی صورت گرفته است.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به دبیری فاتح بادپروا، ۲ تا ۶ آذر در شهر مریوان برگزار می‌شود.