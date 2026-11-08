به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان، با قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه در رسیدگی به امور خانواده‌های شهدا و ایثارگران اظهار کرد: خدمت به این قشر، مسئولیتی مقدس و ارزشمند است که علاوه بر پیگیری امور اداری، به اخلاق نیکو، دلسوزی و توجه انسانی نیاز دارد.

وی با اشاره به روایتی از حضرت فاطمه زهرا (س) درباره خوش‌رویی و لبخند در مواجهه با دیگران افزود: خوش‌اخلاقی و برخورد محبت‌آمیز، از اصول مهم در ارتباط با مردم است و افراد بیش از آنکه صرفاً به دنبال دریافت خدمات باشند، نیازمند دیده شدن، توجه و احساس احترام هستند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه کارکنان بنیاد شهید با جامعه‌ای روبه‌رو هستند که آسیب‌ها و رنج‌های ناشی از ایثار و فداکاری را تجربه کرده‌اند، تصریح کرد: خانواده‌های شهدا و جانبازان شرایط و مسائل خاصی دارند و نحوه مواجهه با آنان باید متناسب با این شرایط و همراه با درک عمیق از مشکلاتشان باشد.

پورذهبی ضمن قدردانی از عملکرد بنیاد شهید کردستان در زمینه سرکشی، رسیدگی و تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران، خاطرنشان کرد: در جریان جنگ‌های اخیر، نیروهای مسلح و مردم ایران حماسه‌آفرینی کردند و در این مسیر شهدایی تقدیم کشور شد و شماری نیز به درجه جانبازی رسیدند که رسیدگی به خانواده‌های این عزیزان مسئولیتی سنگین و در عین حال افتخارآمیز است.

وی با اشاره به اینکه همه مطالبات و درخواست‌های مراجعان الزاماً در چارچوب اختیارات و ضوابط دستگاه‌ها قابل تحقق نیست، ادامه داد: ممکن است برخی افراد با انتظاراتی فراتر از امکانات و اختیارات مسئولان مراجعه کنند، اما حتی در مواردی که امکان برآورده کردن خواسته‌ها وجود ندارد، نباید از برخورد مناسب، توضیح روشن و پیگیری امور آنان غافل شد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در ادامه چهار اصل را برای ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران مورد تأکید قرار داد و گفت: نخستین اصل، توجه است؛ اینکه فرد احساس کند فراموش نشده و مسئولان نسبت به وضعیت و مسائل او حساسیت دارند.

پورذهبی تکریم را دومین اصل در ارتباط با جامعه ایثارگری دانست و افزود: توجه صرف و احوالپرسی ظاهری کافی نیست، بلکه باید این ارتباط با احترام، تفقد، محبت و در صورت امکان حمایت‌های لازم همراه باشد. دیدار با خانواده‌های شهدا نباید به حضور کوتاه و تشریفاتی و ثبت یک گزارش اداری محدود شود، بلکه باید با شناخت مشکلات و همدلی واقعی صورت گیرد.

وی گره‌گشایی از مشکلات را سومین اصل برشمرد و اظهار کرد: گاهی ممکن است مشکل یک خانواده به‌طور مستقیم در حوزه مسئولیت بنیاد شهید نباشد، اما این موضوع نباید مانع تلاش برای کمک به حل آن شود. مسئولان می‌توانند با استفاده از ظرفیت ارتباطی خود با سایر دستگاه‌ها، زمینه رفع مشکلات و کاهش دغدغه‌های خانواده‌های ایثارگران را فراهم کنند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به ضرورت صبر و سعه صدر در مواجهه با مراجعان نیز گفت: خانواده‌های شهدا و جانبازان ممکن است به دلیل مشکلات و فشارهای روحی و معیشتی، گاهی با ناراحتی و گلایه صحبت کنند؛ بنابراین کارکنان باید شرایط آنان را درک کرده و با بردباری و حسن خلق پاسخگوی مطالباتشان باشند.

پورذهبی با اشاره به تجربه دیدارهای میدانی با خانواده‌های شهدا در شهرها و روستاهای استان بیان کرد: در برخی از این دیدارها با خانواده‌هایی مواجه شدیم که همچنان از اتفاقات دوران جنگ و از دست دادن عزیزانشان رنج می‌برند و حتی برخی گلایه‌ها و اعتراض‌های خود را مطرح می‌کنند؛ در چنین شرایطی، مسئولان باید با صبوری پای صحبت‌های آنان بنشینند و اجازه دهند دغدغه‌هایشان را بیان کنند.

وی همچنین از انجام دیدار و تکریم حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از روحانیون شیعه و اهل سنت در استان خبر داد و گفت: این دیدارها به‌صورت میدانی و در شهرها و روستاهای مختلف انجام شده است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت افتخار به خدمتگزاری جامعه ایثارگری خاطرنشان کرد: خانواده‌هایی که عزیزان خود را در راه اسلام و دفاع از کشور تقدیم کرده‌اند، شایسته توجه و احترام ویژه هستند و خدمت به آنان باید با نیت خالصانه، مسئولیت‌پذیری و احساس وظیفه همراه باشد..