به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، صبح یکشنبه در نشست فعالان فرهنگی با عنوان «پرچمداران ولایت» با اشاره به جایگاه ایام فاطمیه اظهار کرد: در سال‌های اخیر و با عنایت امام راحل، رهبر شهید انقلاب و تلاش مراجع عظام تقلید، مراسم و مناسبت‌های فاطمیه در کشور رونق بیشتری پیدا کرده و با تعطیلی روز شهادت حضرت زهرا(س)، توجه عمومی به این ایام افزایش یافته است.

وی افزود: ایام فاطمیه امروز به یک سرمایه بزرگ معنوی، سیاسی، اجتماعی و ولایی تبدیل شده و ظرفیت مهمی برای الگوبرداری از سیره حضرت زهرا(س) در اختیار جامعه قرار داده است.

آیت الله غفوری با بیان اینکه محور اصلی سیره اجتماعی حضرت زهرا(س) دفاع از ولایت بود، تصریح کرد: آن حضرت نخستین فردی بودند که برای صیانت از ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) قیام کردند و در این مسیر تا پای جان ایستادند؛ ازاین‌رو مهم‌ترین دلیل برگزاری این نشست نیز تبیین پیوند میان غدیر و فاطمیه و توجه به نقش حضرت زهرا(س) در پاسداری از ولایت است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به ماهیت نظام جمهوری اسلامی بیان کرد: نظام اسلامی بر پایه ولایت شکل گرفته و حفظ، تقویت، ترویج و تعمیق فرهنگ ولایت‌مداری از مهم‌ترین درس‌هایی است که باید از سیره حضرت زهرا(س) فراگرفت. در جامعه ولایی، رابطه امام و امت بر مبنای هدایت و تبعیت از ولی شکل می‌گیرد و همراهی مردم با محوریت ولایت، مسیر حرکت جامعه را در صراط مستقیم مشخص می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه امام راحل، رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب در استمرار نظام اسلامی گفت: این شخصیت‌ها را می‌توان از ذخایر الهی دانست که به برکت عنایت حضرت زهرا(س) برای هدایت و حفظ جامعه اسلامی در مقاطع حساس مورد توجه قرار گرفته‌اند.

آیت الله غفوری در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت حدود اختیارات قوا، به تذکر رهبر شهید انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: ایشان به نمایندگان یادآوری کردند که بر اساس قانون، در امور مربوط به انتصابات که از وظایف قوه مجریه است، مداخله نکنند؛ چراکه چنین اقدامی به معنای تداخل وظایف قواست و با اصول قانون اساسی ارتباط دارد.

وی افزود: نکته مهم در این موضوع، نحوه مواجهه با تذکر ولی و رعایت اقتضائات یک جامعه ولایت‌مدار است. ممکن است برخی افراد از چنین تذکری ناراحت شوند، اما تبعیت از رهنمودهای ولی و پایبندی به چارچوب‌های قانونی، از شاخصه‌های مهم ولایت‌مداری به شمار می‌رود.

رئیس بنیاد بین‌المللی غدیر استان کرمانشاه با اشاره به تلاش‌های حضرت زهرا(س) برای یادآوری واقعه غدیر به مردم مدینه خاطرنشان کرد: آن حضرت با وجود شرایط دشوار جسمی، همراه امیرالمؤمنین(ع) به خانه انصار می‌رفتند و واقعه غدیر و سخنان پیامبر اکرم(ص) را به آنان یادآوری می‌کردند؛ این رفتار نشان می‌دهد که دفاع از ولایت، مسئولیتی بود که حضرت زهرا(س) تا آخرین توان خود آن را دنبال کردند.

وی با بیان اینکه دفاع حضرت زهرا(س) از ولایت در حفظ اساس اسلام نقش تعیین‌کننده‌ای داشت، گفت: اگر ایستادگی و روشنگری آن حضرت نبود، ممکن بود اثری از حقیقت اسلام و مسیر ولایت باقی نماند. آن حضرت در این راه رنج فراوانی تحمل کردند، اما از موضع خود عقب‌نشینی نکردند و میراثی ماندگار برای امت اسلامی به یادگار گذاشتند.

آیت الله غفوری با اشاره به جایگاه نظام جمهوری اسلامی در تحولات منطقه و جهان اظهار کرد: به باور ما، ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی و قدرت‌های مدعی جهانی، ریشه در همین فرهنگ ولایت‌مداری دارد؛ میراثی که حضرت زهرا(س) برای حفظ آن ایستادگی کردند و امروز آثار آن در پایداری نظام اسلامی نمایان است.

وی با تأکید بر اینکه غدیر و فاطمیه دو جریان جدایی‌ناپذیر هستند، افزود: غدیر روز اعلام ولایت و فاطمیه عرصه دفاع و پاسداری از آن است؛ بنابراین نمی‌توان این دو مناسبت را از یکدیگر جدا دانست و برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی مرتبط با آنها باید این پیوند بنیادین را برای مردم تبیین کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به مسئولیت فعالان فرهنگی در ایام فاطمیه گفت: وظیفه ما در برابر مجاهدت حضرت زهرا(س)، تنها برگزاری مجالس عزاداری و یادآوری مصائب آن حضرت نیست، بلکه باید سیره ولایت‌مدارانه ایشان را نیز تبیین کنیم و جهت‌گیری برنامه‌های فرهنگی را بر اساس این الگو قرار دهیم.

وی در پایان از فعالان فرهنگی خواست در مساجد، حسینیه‌ها، منازل، ادارات، سازمان‌ها و نهادها، ترویج فرهنگ ولایت‌مداری و تبیین سیره حضرت زهرا(س) را محور برنامه‌های ایام فاطمیه قرار دهند و با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود برای ارتقای این رویکرد تلاش کنند.