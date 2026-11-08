به گزارش خبرنگار مهر، وحید گلی کانی ، صبح یکشنبه ، در کمیسیون ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی ورامین اظهار کرد : در بازار کار باید از نیروی کار ایرانی استفاده شود و در صورت نیاز و متناسب با ظرفیت بازار کار، از اتباع خارجی دارای مجوز و در چارچوب ضوابط قانونی استفاده شود.

وی تهیه اطلس اشتغال و شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و نیازهای بازار کار شهرستان‌ها را از الزامات مدیریت این حوزه دانست و افزود: برنامه‌ریزی برای اشتغال اتباع باید بر اساس نیاز واقعی هر منطقه و با شناخت ظرفیت‌های نیروی کار داخلی انجام شود.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکرد کارفرمایان تصریح کرد: به‌کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز اشتغال خارج از ضوابط قانونی است و کارفرمایان باید پس از تأمین نیروی موردنیاز از میان کارگران ایرانی، برای جذب اتباع مجاز از مسیرهای قانونی و دریافت مجوزهای لازم اقدام کنند.

گلی‌کانی همچنین با اشاره به ارائه خدمات به اتباع خارجی گفت: ارائه خدمات به مهاجران تابع ضوابط اقامتی و مقررات داخلی کشور است و دستگاه‌های مسئول در چارچوب اختیارات قانونی خود، امور مربوط به اتباع دارای مدارک معتبر را پیگیری می‌کنند.

وی در بخش دیگری از این نشست، ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع را منوط به داشتن مدارک معتبر و رعایت دستورالعمل‌های آموزش و پرورش دانست و فعالیت مدارس خودگردان فاقد مجوز از مراجع ذی‌صلاح را غیرمجاز اعلام کرد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران همچنین بر ساماندهی و بازگشت اتباع خارجی غیرمجاز با رعایت کرامت انسانی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

ساماندهی وضعیت اجاره مسکن اتباع خارجی و ضرورت ثبت معاملات ملکی از طریق دریافت کد رهگیری نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود که گلی‌کانی خواستار همکاری مشاوران املاک و دستگاه‌های مرتبط در این زمینه شد.

وی در پایان، تعامل دستگاه‌های اجرایی شهرستان ورامین را برای تدوین اطلس اشتغال و اجرای برنامه‌های ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی ضروری دانست.