عبدالمحمد شعرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بنا بر تصمیم ستاد مدیریت بحران، فعالیت مدارس شهرستان‌های بوشهر، کنگان، جم، دشتی و دیر در همه مقاطع تحصیلی و در نوبت‌ عصر، به‌صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی خواهد بود.

وی اضافه کرد: در نوبت صبح امروز نیز فعالیت مدارس شهرستان‌های بوشهر، دشتستان٬ گناوه و دیلم به‌صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی بود.

سخنگوی آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس بر عهده ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها و مناطق است.

وی افزود: اطلاع‌رسانی درباره نحوه فعالیت مدارس در سایر شهرستان‌ها و مناطق استان نیز بر اساس مصوبات ستادهای مربوطه انجام خواهد شد.