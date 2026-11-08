به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای قرآنی در سطح ملی اظهار کرد: توجه به قرآن کریم باید در متن زندگی فردی و اجتماعی افراد جاری باشد و آموزه‌های آن در نظام تربیتی و فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نوجوانان و جوانان سرمایه اصلی آینده کشور هستند، افزود: هر اندازه بتوانیم زمینه آشنایی عمیق‌تر نسل جدید با قرآن و مفاهیم آن را فراهم کنیم، در واقع برای آینده فرهنگی و اخلاقی جامعه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و در این مسیر شناسایی استعدادهای قرآنی، حمایت از علاقه‌مندان و فراهم کردن فرصت رشد برای آنها اهمیت فراوانی دارد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مسابقات قرآنی در شناسایی ظرفیت‌های نسل جوان تصریح کرد: برگزاری مسابقاتی مانند «مدهامتان» می‌تواند فرصتی برای کشف استعدادهایی باشد که شاید در شرایط عادی امکان معرفی و بروز توانایی‌های خود را پیدا نکنند با این حال نباید فعالیت‌ها به معرفی نفرات برتر و پایان رقابت‌ها ختم شود بلکه باید برای استمرار حضور این استعدادها در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی برنامه داشت.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به ریشه‌های تربیت قرآنی در جامعه بیان کرد: تربیت قرآنی یک فرآیند مستمر است که از خانواده آغاز می‌شود و در مدرسه، مسجد و سایر محیط‌های اجتماعی ادامه پیدا می‌کند و اگر این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و هر کدام نقش خود را به درستی ایفا کنند می‌توان انتظار داشت که ارتباط نسل جدید با قرآن از سطح آشنایی اولیه فراتر رفته و به بخشی از سبک زندگی آن‌ها تبدیل شود.

حاجی بابایی همچنین با اشاره به جایگاه آموزش‌ و پرورش در شکل‌گیری شخصیت نسل آینده گفت: مدرسه تنها محل انتقال دانش نیست بلکه یکی از مهمترین کانون‌های تربیت انسان است و توجه به فعالیت‌های قرآنی در محیط‌های آموزشی و ایجاد ارتباط موثر میان برنامه‌های مدارس و ظرفیت‌های مساجد می‌تواند به تقویت بنیان‌های تربیتی جامعه کمک کند.

وی در ادامه حمایت از فعالیت‌های قرآنی را نیازمند نگاه بلندمدت دانست و خاطرنشان کرد: فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی برای اینکه اثرگذاری واقعی داشته باشند به استمرار، برنامه‌ریزی و پشتیبانی نیاز دارند نمی‌توان انتظار داشت با اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی یک جریان گسترده و پایدار قرآنی در جامعه شکل بگیرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: لازم است دستگاه‌های مسئول با شناخت نیازهای این حوزه زمینه حمایت موثر از فعالان و مجموعه‌های قرآنی را فراهم کنند.

حاجی بابایی با اشاره به مسئولیت نهادهای قانون‌گذار در پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی و دینی کشور بیان کرد: مجلس نیز می‌تواند در چارچوب وظایف خود مسائل و نیازهای این حوزه را مورد توجه قرار دهد و از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی برای تقویت برنامه‌هایی که به رشد فرهنگی و تربیتی جامعه کمک می‌کنند، استفاده کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود میزبانی همدان از هجدهمین دوره مسابقات کشوری «مدهامتان» را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و قرآنی این استان دانست و گفت: برگزاری رویدادهای ملی در استان‌ها می‌تواند زمینه تعامل فعالان فرهنگی، تبادل تجربه و گسترش فعالیت‌های قرآنی را فراهم کند و مهم آن است که این ظرفیت پس از پایان مسابقات نیز حفظ شود و به برنامه‌هایی ماندگار در سطح استان و کشور منجر گردد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه آینده فعالیت‌های قرآنی کشور به میزان توجه به نسل نوجوان و جوان وابسته است، خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود که جوانان نه‌تنها مخاطب برنامه‌های قرآنی بلکه خود از عناصر اصلی طراحی، اجرا و گسترش این فعالیت‌ها باشند چراکه حضور و مشارکت نسل جدید در این عرصه می‌تواند به پویایی فعالیت‌های قرآنی و انتقال موثر مفاهیم قرآن به نسل‌های آینده کمک کند.