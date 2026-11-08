علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور کندوان که از ساعت ۱۶ روز شنبه به دلیل نبود ایمنی کافی و شرایط نامساعد جوی مسدود شده بود، دقایقی قبل بازگشایی شد و تردد در این محور از سر گرفته شده است.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان افزود: در حال حاضر تردد در محورهای هراز، کندوان و سوادکوه به‌صورت دوطرفه برقرار بوده و مشکل خاصی در جریان تردد گزارش نشده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران درباره شرایط جوی جاده‌ها نیز گفت: در ارتفاعات محور کندوان، محدوده تونل سیاه‌بیشه، بارش برف گزارش شده و در محور هراز نیز بارش باران جریان دارد.

صادقی با اشاره به مه‌گرفتگی در محور سوادکوه خاطرنشان کرد: رانندگان با توجه به شرایط جوی و کاهش دید در برخی مقاطع، با احتیاط بیشتری رانندگی کرده و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند.