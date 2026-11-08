به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی، وحید واسطه اعلام کرد: مسیل‌ها و دهانه پل‌های رسوب‌گرفته ناشی از سیلاب مهرماه گذشته به منظور افزایش ظرفیت آب‌گذری و عبور ایمن سیلاب، مجدد بازگشایی و لایروبی شدند.

وی گفت: پل‌های سریوان‌تپه، قلندرتپه و سایر مسیل‌ها در شهرستان‌های مانه و سملقان و همچنین پل‌های قوشخانه و نظرمحمد در شهرستان شیروان در محور دهستان جیرانسو که به علت سیلاب مهرماه مسدود شده بود، مجدداً لایروبی و بازگشایی شد.

واسطه توضیح داد: از اواسط مردادماه گذشته تاکنون در استان ۳۳۵ نقطه و محدوده حساس از مسیل‌ها و رودخانه‌ها و دهانه پل‌های خراسان شمالی در مجموع به طول ۶۵ کیلومتر با هدف افزایش ظرفیت عبور ایمن سیلاب‌های احتمالی، لایروبی و بازگشایی شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی بیان کرد: این کار در قالب دو مرحله نهضت لایروبی و بازگشایی مسیل‌ها و رودخانه‌های استان با سیاست‌گذاری و راهبری استانداری، اداره کل مدیریت بحران استانداری و با نظارت فنی شرکت آب منطقه‌ای و همکاری فرمانداران، شهرداران، اداره کل راهداری و مشارکت سایر نهادها، دستگاه‌های اجرایی، صنایع و بخش خصوصی استان انجام شد.