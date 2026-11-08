به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی پالایشگاه نفت تهران در پی مشاهده دود غلیظ از فلر این پالایشگاه اعلام کرد که بروز مشکلات برقی و فنی، موجب قرار گرفتن سیستم‌های فلر در وضعیت عملیاتی شده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی پالایشگاه نفت تهران، این اقدام در راستای رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و حفظ پایداری عملیات انجام شده و دود مشاهده‌شده نیز مربوط به همین فرآیند ایمنی و خروج اضطراری گازها بوده است.

این پالایشگاه تأکید کرد که هیچ‌گونه حریقی در واحدهای پالایشگاهی رخ نداده و شرایط از سوی تیم‌های عملیاتی تحت کنترل قرار دارد و فرآیند عادی‌سازی وضعیت نیز در حال انجام است.

روابط عمومی پالایشگاه نفت تهران همچنین اعلام کرد که بروز این شرایط هیچ‌گونه اختلالی در فرآیند مستمر تولید سوخت ایجاد نکرده است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، فعال‌شدن فلر در چنین شرایطی اقدامی طبیعی و بخشی از سازوکارهای استاندارد ایمنی در صنایع پالایشی نفت محسوب می‌شود.