به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پاکمهر صبح یکشنبه در نشست مشترک با حجت‌الاسلام ناصر هدایتی در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی اظهار کرد: نقطه قوت نظام اسلامی، پایه‌های فرهنگی و اعتقادی جامعه است و انقلاب اسلامی بر مبنای فرهنگ عاشورایی شکل گرفت و انقلابی فرهنگی بود.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی گفت: در حوزه فرهنگی علی‌رغم تلاش مضاعف صورت گرفته، چرا نقطه قوت ما به ضعف تبدیل شده است؟

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، گرمه، جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ذهن و عمق وجود ما برگرفته از اسلام است و تغییرات شگرفی در فضا و خواهش‌ها باید ایجاد شود.

پاکمهر تصریح کرد: منابع و اعتبارات دستگاه‌های فرهنگی متناسب با رشد تکنولوژی و فضای مجازی رشد نداشته و همین عقب‌ماندگی، علت‌العمل معضلات بعدی است.

وی افزود: رهاشدگی فضای مجازی در کشور نیازمند چارچوب دقیق است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی بیان کرد: اتخاذ تصمیم باید به موقع و هوشمندانه باشد و پایه اعتباری تبلیغات اسلامی با توجه به حوزه گسترده مسئولیت، این نهاد انقلابی و برآمده از انقلاب باید تقویت شود.

پاکمهر در پایان گفت: این مهم در نهایت منجر به اصلاح رویه‌ها و معضلات، تقویت سطح فرهنگی و اجتماعی و کاهش آسیب‌های مترتب بر آن می‌شود.