علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان کرمانشاه اظهار کرد: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان به‌جز گردنه تته باز است و تردد وسایل نقلیه در مسیرهای ارتباطی جریان دارد.

وی افزود: نیروهای راهداری با استقرار در محورهای مختلف و انجام گشت‌های مستمر، شرایط راه‌ها را به‌صورت میدانی بررسی می‌کنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از بارندگی، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای مدیریت شرایط جوی بیان کرد: ۳۹ اکیپ راهداری در ۱۲ محور مواصلاتی استان سازماندهی شده‌اند و با در اختیار داشتن ۴۶۱ دستگاه ماشین‌آلات، تا پایان موج بارشی در حالت آماده‌باش قرار دارند.

سلیمی درباره ترکیب ناوگان عملیاتی راهداری گفت: از مجموع ماشین‌آلات آماده‌باش، ۹۰ دستگاه سبک، ۲۲۱ دستگاه نیمه‌سنگین و ۱۵۰ دستگاه سنگین است که بر اساس وضعیت راه‌ها و نیاز عملیاتی در محورهای مختلف به کار گرفته می‌شوند.

وی با اشاره به ریزش در برخی مقاطع جاده‌ای استان در پی بارندگی‌های اخیر عنوان کرد: نیروهای راهداری با حضور به‌موقع در این نقاط، عملیات پاک‌سازی و بازگشایی مسیرها را انجام داده‌اند و تردد در این محورها برقرار است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در ادامه درباره وضعیت محور پاوه به مریوان توضیح داد: گردنه تته بر اثر بارش شدید باران و وقوع ریزش در مقطعی مسدود شده و نیروهای راهداری در حال انجام عملیات برای بازگشایی مسیر هستند.

سلیمی تأکید کرد: به‌منظور حفظ ایمنی رانندگان، تردد از گردنه تته تا اطلاع ثانوی امکان‌پذیر نیست و رانندگان برای عبور از این محدوده می‌توانند از مسیر جایگزین هورامان، هجیج به پاوه استفاده کنند. بازگشایی گردنه پس از ارزیابی شرایط و اطمینان از ایمنی مسیر انجام خواهد شد.

وی از رانندگان خواست با توجه به ادامه فعالیت سامانه بارشی، از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و پیش از حرکت، برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، شرایط جوی و محدودیت‌های احتمالی تردد با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.

سلیمی در پایان خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی و اکیپ‌های راهداری تا پایان موج بارش‌ها در آماده‌باش کامل هستند و گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی ادامه دارد تا در صورت وقوع حادثه یا ایجاد اختلال، اقدامات لازم برای تأمین ایمنی و برقراری تردد انجام شود.