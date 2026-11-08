به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی صبح یکشنبه در نشست خبری بیست و هشتمین جشنواره خیران مدرسه‌ساز استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری این رویداد در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد و اظهار کرد: بخش بزرگی از فضاهای آموزشی کشور و استان به همت خیران نیک‌اندیش مدرسه‌ساز احداث شده و این خدمات ارزنده بی‌نظیر برای نهاد تعلیم و تربیت همچنان ادامه دارد که قدردان این زحمات هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ظرفیت خیران مدرسه‌ساز بخش مهمی از مشکلات فضاهای آموزشی در استان را حل کرده است، ادامه داد: اهمیت نقش خیران مدرسه‌ساز در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی که رویکرد و سیاست اولویت‌دار دولت چهاردهم است، قابل توجه است.

خدادادی با اشاره به احصا و در دستور قرار گرفتن نظام‌مسائل آموزش و پرورش استان، بیان کرد: در این راستا قریب به ۱۶۱ پروژه در دستور کار قرار گرفت که از این تعداد تا کنون ۷۲ پروژه خاتمه یافته و افتتاح شده است؛ مابقی پروژه‌ها نیز از ۱۰ تا ۸۵ درصد پیشرفت دارد که پیش‌بینی‌ می‌شود تا پایان سال تحصیلی امسال به بهره‌برداری برسد.

پیشبرد برنامه‌های آموزش و پرورش در شرایط جنگی

وی با تأکید بر اینکه این خدمات در شرایط جنگی با قوت و قدرت انجام گرفته است، گفت: در طول یکسال گذشته کشورمان با تنش‌هایی مواجه بود اما تعلیم و تربیت تعطیل نشد و برنامه‌های پیش‌بینی شده آموزش و پرورش با زحمات همه مجموعه‌ها پیش رفت.

خدادادی با قدردانی از حمایت و پشتیبانی مسئولان استانی از برنامه‌های آموزش و پرورش، گفت: این نهضت همچنان ادامه دارد و مسئولان نیز مساعدت‌های خوبی خاصه از محل مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش داشتند.

وی افزود: در کنار اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی، ظرفیت خیران استانی و خارج از استان، اعتبارات ملی و استانی و نیز نهادهایی همچون فرمان اجرایی امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد برکت و ... به کمک ما آمدند.

نقش رسانه‌ها در جذب کمک‌های خیری و تقویت شبکه خیران مدرسه‌ساز

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از رسانه‌ها خواست تا در امر فرهنگ‌سازی در امر جذب کمک‌های مردمی برای مدرسه‌سازی، یادآور شد: مدارس بسیاری در استان و حتی در مرکز استان وجود دارد که نیاز به بازسازی و بهسازی دارند اما منابع فعلاً محدود بوده و جشنواره خیران فرصت بسیار خوبی برای تجلیل از خیران و جذب کمک‌های خیری جدید است.

خدادادی تصریح کرد: خدادادی با اشاره به مشکلات کمبود شدید فضاهای آموزشی در شهرک منظریه شهرکرد، تصریح کرد: در این راستا احداث ۱۰ فضای آموزشی جدید در دستور کار اداره‌کل نوسازی و تجهیز مدارس و اداره‌کل راه و شهرسازی قرار گرفت که ساخت چهار مدرسه آغاز شده و پیشرفت قابل قبولی دارد.

وی در خصوص نصب پنل‌های خورشیدی در مدارس طی تفاهم‌نامه صورت گرفته، بیان کرد: نصب این پنل‌ها هم منبع درآمدی برای مدارس و هم منبعی برای تولید انرژی خواهد بود.