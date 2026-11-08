به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود اسدی صبح یکشنبه در نشست توجیهی و تبیینی ایام فاطمیه با اشاره به جایگاه معنوی و فرهنگی ایام فاطمیه اظهار کرد: ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) فرصتی ارزشمند برای ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، تقویت باورهای دینی و تبیین سیره زندگی آن حضرت در جامعه است .

وی اضافه کرد: هیئات مذهبی و مواکب باید با برنامه‌ریزی مناسب و محتوای اثرگذار، زمینه انتقال پیام فاطمی به نسل جوان و نوجوان را فراهم کنند.

امام جمعه دیلم افزود: برگزاری مراسم فاطمیه باید علاوه بر شور مذهبی، با معرفت‌افزایی، بصیرت‌افزایی و تبیین ابعاد شخصیتی حضرت زهرا(س) همراه باشد تا این مناسبت دینی نقش مؤثری در ارتقای فرهنگ اسلامی جامعه ایفا کند.

برگزاری باشکوه مراسم ایام فاطمیه

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت هماهنگی و انسجام هیئات مذهبی و مواکب گفت: ایام فاطمیه از مناسبت‌های مهم مذهبی است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و توجه ویژه به کیفیت محتوایی مراسم است.

حجت‌الاسلام محمد کنارکوه ادامه داد: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیلم در راستای حمایت از فعالیت‌های هیئات مذهبی و مواکب، بر تقویت همکاری‌ها، ساماندهی برنامه‌ها و ترویج فرهنگ فاطمی تأکید دارد و امیدواریم با مشارکت فعال مسئولان هیئات، شاهد برگزاری مراسمی در شأن حضرت فاطمه زهرا(س) باشیم.

در این نشست، ضمن تبیین اهمیت ایام فاطمیه و جایگاه والای حضرت زهرا(س)، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی میان هیئات مذهبی و مواکب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای برگزاری مراسمی باشکوه و اثرگذار تأکید شد.

در پایان این نشست که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان هیئات مذهبی و مواکب برگزار شد، حاضران به تبادل نظر درباره برنامه‌های ایام فاطمیه، نحوه برگزاری مراسم و راهکارهای افزایش مشارکت مردمی پرداختند.