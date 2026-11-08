به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ۱۰ روز کاری ثبت‌ نام از نامزدهای انتخابات کمیته ملی پارالمپیک در حالی روز شنبه (۱۶ آبان) به پایان رسید که در مجموع ۵نفر برای ریاست، ۸ نفر برای نایب‌ رئیسی مردان، ۳ نفر برای نایب‌ رئیسی زنان و ۲۲ نفر برای عضویت در هیئت اجرایی اعلام آمادگی رسمی داشتند. مجمع انتخاباتی این کمیته نیز روز سه‌شنبه ۱۷ آذرماه برگزار خواهد شد.



نگاهی به فهرست نامزدهای ریاست نشان می‌ دهد ۴ نفر از ۵ کاندیدای این پست، سابقه مدیریت در رأس کمیته ملی پارالمپیک یا فدراسیون‌ های اصلی ورزش توان‌ یابان را دارند. غفور کارگری رئیس فعلی کمیته ملی پارالمپیک، جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فعلی فدراسیون ورزش‌ های جانبازان و توان‌ یابان، سیدحسن طباطبایی رئیس فعلی فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان و سید محمد شروین اسبقیان و محمدرضا مظلومی، روسای پیشین این دو فدراسیون، پنج نامزد ریاست هستند.



حضور این چهره‌ ها به معنای آشنایی بدنه ورزش توان‌ یابان با بخش عمده‌ ای از نامزدهای ریاست است؛ مدیرانی که هر یک در دوره‌ ای با ساختار این ورزش و مسائل و ظرفیت‌ های آن ارتباط مستقیم داشته‌ اند اگرچه طباطبایی که پیش از این ریاست فدراسیونی مانند کاراته را بر عهده داشت تنها چند ماه است که وارد فدراسیون نابینایان شده است. در کل اما حضور همزمان رئیس فعلی کمیته و روسای فعلی و پیشین فدراسیون‌ های اصلی این حوزه، رقابت ریاست را به یکی از بخش‌ های قابل توجه انتخابات تبدیل کرده است.



در میان این نامزدها، وضعیت سید محمد شروین اسبقیان نیز از حیث مسئولیت فعلی اش در وزارت ورزش قابل توجه است. اسبقیان در حال حاضر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ ای وزارت ورزش است و باید دید برای حضور جدی‌ تر در رقابت ریاست کمیته ملی پارالمپیک، چه تصمیمی درباره مسئولیت خود در وزارتخانه خواهد گرفت. این موضوع با توجه به دستورالعمل اخیر وزارت ورزش درباره ادامه فعالیت روسای فدراسیون‌ ها پس از پایان دوره ریاست به عنوان سرپرست تا زمان برگزاری انتخابات، اهمیت بیشتری پیدا می‌ کند و این پرسش را مطرح می‌ کند که وضعیت مسئولیت‌ های مدیریتی در آستانه انتخابات تا چه اندازه می‌ تواند بر حضور نامزدها اثرگذار باشد.



در بخش نایب‌ رئیسی مردان هم ۸ نفر شامل علی‌اصغر هادیزاده، سیداحمد سیدباقری، غلامرضا شعبانی‌ بهار، کاوه صدقی، مهران تیشه‌ گران، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی، کاظم نظم‌ده و هادی رضایی ثبت‌نام کرده‌اند. در بخش بانوان هم رقیه اله‌کرمی، مژگان نصیری زاهد و مریم کاظمی‌ پور برای این کرسی اعلام آمادگی کرده‌ اند.



ترکیب نامزدهای هیئت اجرایی نیز از چند منظر قابل بررسی است. در این فهرست، مدیران و چهره‌ های شناخته‌شده بدنه ورزش توان‌ یابان مانند هادی رضایی، سعید سلگی، مریم کاظمی‌ پور، سید محمد پولادگر، مهران تیشه‌ گران، علی‌اصغر هادیزاده، علی کشفیا، رقیه اله‌کرمی و مژگان نصیری زاهد حضور دارند؛ افرادی که سابقه فعالیت در بخش‌ های مختلف این ورزش را در کارنامه دارند.



در کنار این مدیران، نام دو چهره ورزشی نیز در فهرست نامزدهای هیئت اجرایی دیده می‌ شود؛ زهرا نعمتی، قهرمان نام‌ آشنای پارالمپیک که از دوران قهرمانی فاصله گرفته و امروز به عنوان سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان در عرصه مربیگری فعالیت می‌ کند و ساره جوانمردی که پس از حدود دو سال دوری و خداحافظی از ورزش قهرمانی، بار دیگر به تیم ملی پاراتیراندازی بازگشت و در بازی‌ های پاراآسیایی نیز حضور داشت. ورود این دو چهره به عرصه مدیریتی کمیته می‌ تواند از منظر حضور ورزشکاران و قهرمانان در ساختار تصمیم‌ گیری ورزش پارالمپیکی مورد توجه قرار گیرد.



با این حال، فهرست نامزدهای هیئت اجرایی تنها به مدیران و چهره‌ های آشنا با ورزش توان‌ یابان محدود نمی‌ شود. نام مهدی گودرزی و کاوه صدقی نیز در این فهرست دیده می‌ شود؛ افرادی که بنا بر سوابق شناخته‌ شده، پیشینه مستقیمی در بدنه ورزش پارالمپیکی ندارند و حضورشان در این رقابت، ترکیب نامزدهای هیئت اجرایی را متنوع‌ تر کرده است.

فهرست نامزدهای ثبت نام شده برای حضور در انتخابات کمیته ملی پارالمپیک به این شرح است:

ریاست

۱-جلیل کوهپایه زاده

۲- سیدحسن طباطبایی

۳- محمدرضا مظلومی

۴- سیدمحمد شروین اسبقیان

۵- غفور کارگری

نایب رئیس آقایان

۱-علی اصغر هادیزاده

۲-سیداحمد سیدباقری

۳-غلامرضا شعبانی بهار

۴-کاوه صدقی

۵-مهران تیشه گران

۶-سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

۷-کاظم نظم ده

۸-هادی رضایی

نایب رئیس بانوان

۱-رقیه اله کرمی

۲- مژگان نصیری زاهد

۳- مریم کاظمی پور

هیئت اجرایی

۱-علی کشفیا

۲-جلیل کوهپایه زاده

۳-سیدحسن طباطبایی

۴-رقیه اله کرمی

۵- محمدرضا مظلومی

۶- مژگان نصیری زاهد

۷- علی اصغر هادیزاده

۸- سیداحمد سیدباقری

۹- مهدی گودرزی

۱۰- مریم کاظمی پور

۱۱-سعید سلگی

۱۲- غلامرضا شعبانی بهار

۱۳- کاوه صدقی

۱۴- مهران تیشه گران

۱۵- سید محمدشروین اسبقیان

۱۶- سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

۱۷- زهرا نعمتی

۱۸- ساره جوانمردی

۱۹- کاظم نظم ده

۲۰- فریبا مددی

۲۱- هادی رضایی

۲۲- سیدمحمد پولادگر

بازرس

۱-علی کشفیا

خزانه دار

۱-حامد میرزاحسینی



در نهایت اینکه انتخابات ۱۷ آذرماه مشخص خواهد کرد که ترکیب مدیریتی کمیته ملی پارالمپیک در دوره جدید تا چه اندازه بر پایه تداوم حضور مدیران آشنا با این حوزه شکل می‌ گیرد و چه سهمی به چهره‌ های جدید، قهرمانان و افراد خارج از بدنه سنتی ورزش توان‌ یابان اختصاص خواهد یافت.