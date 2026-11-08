نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۲۱ خراسان شمالی جایگزین هشدار شماره ۲۰ شد و در آن دو سامانه جوی برای استان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: سامانه اول شامل وزش باد شدید، بارش باران، رگبار باران و رعدوبرق با احتمال تگرگ، در ارتفاعات و مناطق سردسیر مه و بارش باران و برف است که بارش برف دوشنبه شب و صبح سه‌شنبه بویژه در ارتفاعات نیمه شرقی پیش‌بینی می‌شود. زمان فعالیت این سامانه از عصر یکشنبه لغایت صبح سه‌شنبه و اغلب در مناطق نیمه شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: سامانه دوم این هشدار نیز شامل کاهش محسوس دما و ماندگاری هوای سرد در همه مناطق استان، بویژه در ارتفاعات و مناطق سردسیر نیمه شرقی است که از دوشنبه لغایت جمعه پیش‌بینی شده است.