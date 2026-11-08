به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی، رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد خبر داد و اظهار کرد: از روز سه‌شنبه تا شب چهارشنبه (۱۹ تا ۲۰ آبان)، با نفوذ توده هوای سرد، وزش باد شدید در شمال استان و کاهش محسوس دما در مناطق شمالی و مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: کاهش دما در این مناطق بین ۶ تا ۱۰ درجه سلسیوس خواهد بود و وزش باد و خیزش گردوخاک نیز می‌تواند دید افقی را در محورهای مواصلاتی زاهدان–زابل و زابل–نهبندان کاهش دهد.

هشدار درباره خسارت به کشاورزی و گلخانه‌ها

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به احتمال افزایش غلظت غبار در مناطق مرکزی و شرقی استان، بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی تأکید کرد.

ملاشاهی صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، استفاده از ماسک هنگام افزایش غلظت غبار، احتیاط در سفرهای بین‌شهری و اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارت به محصولات کشاورزی و گلخانه‌ها را ضروری دانست.