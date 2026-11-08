به گزارش خبرنگار مهر، پوستر سامانه مطالبه‌گری مردمی «سو» با حضور آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه رونمایی شد.

سامانه «سو» بستری برای تقویت نظارت همگانی و تسهیل مطالبه‌گری شهروندان است که با هدف ایجاد ارتباط میان مردم و دستگاه‌های مسئول طراحی شده و امکان ثبت و ارسال گزارش درباره مسائل، مشکلات و تخلفات احتمالی را فراهم می‌کند.

شهروندان از طریق این سامانه می‌توانند موضوعات و مطالبات خود را در حوزه‌های مختلف ثبت کنند تا پس از بررسی، به دستگاه مربوطه ارجاع و روند رسیدگی به آن پیگیری شود.

از ظرفیت‌های این سامانه می‌توان به دریافت گزارش‌های مردمی در موضوعات مختلف از جمله مسائل اداری، صنفی، نظارت بر کالاهای اساسی، مدارس و مراکز آموزش عالی، تخلفات پزشکی و حوزه بانک‌ها اشاره کرد.

سامانه «سو» همچنین با فراهم کردن بستری برای پیگیری گزارش‌ها، درصدد است مشارکت مردم در شناسایی مسائل و ارائه راهکار برای رفع مشکلات را افزایش دهد و زمینه پاسخگویی بیشتر دستگاه‌های مسئول را فراهم کند.

رونمایی از پوستر این سامانه در کرمانشاه، با هدف معرفی ظرفیت‌های آن و آشنایی بیشتر شهروندان با راه‌های مشارکت در مطالبه‌گری و نظارت اجتماعی انجام شد.