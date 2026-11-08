به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی، ظهر یکشنبه، در جلسه سرشماری نفوس و مسکن ، با اشاره به اهمیت آمار جمعیتی در برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ تاکنون سرشماری انجام نشده و بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در شهرها و روستاها همچنان بر اساس آمار همان سال صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به تصویب تداوم فعالیت ستاد سرشماری در هیئت دولت افزود: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در این حوزه، وضعیت جمعیتی روستاهاست و باید از کاهش جمعیت برخی روستاها به زیر نصاب و تضعیف روستاهای فاقد دهیاری جلوگیری شود.

عباسی با اشاره به مهاجرت معکوس و بازگشت برخی افراد به روستاها تصریح کرد: ثبت آمار واقعی جمعیت ضروری است تا برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آینده بر مبنای اطلاعات دقیق انجام شود.

فرماندار ویژه شهرستان ورامین با بیان اینکه دفتر نمایندگی سرشماری در جوار شهرداری‌ها مستقر شده است، از اعضای شوراها و دهیاران خواست برای رفع ابهامات و پیگیری امور از ظرفیت این دفاتر استفاده کنند.

وی با تأکید بر ادامه فرایند سرشماری تا پایان آبان‌ماه و مرحله لکه‌گیری خاطرنشان کرد: حضور دستگاه‌ها به‌تنهایی به معنای انجام کامل کار نیست و مسئولان باید تا آخرین لحظه روند سرشماری را پیگیری کنند.

عباسی همچنین بازنگری طرح جامع شهر ورامین را از دیگر موضوعات مرتبط با آمار جمعیتی دانست و گفت: این طرح نزدیک به سه سال است که در دست بررسی قرار دارد و یکی از دلایل اصلی آن، اتکا به آمار جمعیتی سال ۱۳۹۵ است.

وی در ادامه برگزاری نشست‌های مشترک شوراها و دهیاران با مدیران دستگاه‌های اجرایی، آمادگی برای پیشگیری از آبگرفتگی، توجه به پدافند غیرعامل، نظارت بر بازار و نانوایی‌ها و گزارش سریع تحرکات امنیتی به مراجع مربوط را مورد تأکید قرار داد.