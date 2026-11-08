به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، ظهر یکشنبه ، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در یک عملیات پلیسی یکی از اراذل و اوباش سطح ۳ شهرستان قرچک به همراه یک قبضه سلاح شکاری در عملیات مأموران انتظامی این شهرستان دستگیر شد.

وی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت یکی از اراذل و اوباش و ایجاد نگرانی در میان شهروندان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار رئیس کلانتری ۱۱ مرکزی و مأموران تحت امر وی قرار گرفت.

وی افزود: رئیس کلانتری ۱۱ مرکزی به همراه عوامل گشت یگان انتظامی، به یک دستگاه خودروی سواری پراید مشکوک شدند و پس از متوقف کردن خودرو و بازرسی آن، یک قبضه سلاح شکاری کشف کردند.

فرمانده انتظامی قرچک تصریح کرد: متهم به همراه خودروی توقیفی به کلانتری منتقل شد و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

قاسم‌پور در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و اجازه نخواهیم داد افراد قانون‌گریز با اقدامات مجرمانه، آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند.