محمدجواد صدیق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقات «مدهامتان» اظهار کرد: این مسابقات رویدادی ارزشمند در سطح مساجد کشور است که با مسئولیت ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و با حضور علاقه‌مندان تا سن ۳۵ سال برگزار می‌شود و زمینه شناسایی استعدادهای قرآنی در رشته‌های مختلف را فراهم می‌کند.

وی افزود: برای افزایش اثرگذاری این جشنواره لازم است پس از شناسایی استعدادها، برنامه‌ریزی منسجم و مستمری برای پرورش و توانمندسازی آنها انجام شود و مساجد در طول سال با حمایت و آموزش این افراد، زمینه رشد و آمادگی بیشتر آنها را برای حضور در دوره‌های بعدی فراهم کنند.

مدیر بنیاد قرآن استان همدان با تاکید بر ضرورت تشکیل شورای راهبردی قرآنی در حوزه مساجد در خلال برگزاری جشنواره «مدهامتان» تصریح کرد: امیدواریم ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد با تشکیل چنین شورایی زمینه بهره‌گیری از ظرفیت افراد و استعدادهای شناسایی شده را فراهم کند تا آنها در طول سال با برگزاری دوره‌های آموزشی، آزمون‌ها و برنامه‌های تخصصی، مهارت و توانمندی بیشتری کسب کنند و در دوره‌های آینده مسابقات اثرگذاری بالاتری داشته باشند.

وی ادامه داد: برگزاری جشنواره‌هایی مانند «مدهامتان» به صورت طبیعی موجب افزایش گرایش افراد به قرآن کریم می‌شود و انگیزه حضور در فعالیت‌های قرآنی را در میان نوجوانان و جوانان تقویت می‌کند از این رو، توجه به استمرار فعالیت‌ها پس از پایان مسابقات اهمیت بسیاری دارد.

صدیق با اشاره به ظرفیت میزبانی استان همدان از این رویداد قرآنی گفت: برگزاری مسابقات «مدهامتان» در استان فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و قرآنی همدان است و موجب می‌شود افراد بیشتری با این مسابقات و فعالیت‌های قرآنی مساجد آشنا شوند.

وی با تاکید بر ضرورت معرفی گسترده‌تر مسابقات در مدارس خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت قابل توجه دانش‌آموزان و حضور بخش زیادی از نوجوانان در محیط‌های آموزشی همکاری بیشتر آموزش و پرورش در معرفی این مسابقات می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر دانش‌آموزان را فراهم کند.

مدیر بنیاد قرآن استان همدان گفت: همچنین باید تلاش شود دانش‌آموزان علاقه‌مند به فعالیت‌های قرآنی به سمت مساجد هدایت شوند تا از ظرفیت تربیتی و آموزشی این پایگاه‌ها بهره‌مند شوند.