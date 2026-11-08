به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح یکشنبه در جلسه مدیریت بحران استان سمنان در استانداری با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات رسان برای مواجهه با مخاطرات احتمالی ناشی از بارش‌ها و تغییرات جوی اظهار کرد: حفاظت از جان و مال مردم باید مهم‌ترین اولویت در مدیریت بحران باشد و دستگاه‌های مسئول نباید آمادگی برای شرایط اضطراری را به زمان وقوع حادثه موکول کنند.

وی با معرفی مدیرکل مدیریت بحران استانداری به‌عنوان سخنگوی استانی این حوزه، بر ضرورت ساماندهی اطلاع‌رسانی درباره ال‌نینو و شرایط جوی پیش‌رو تأکید کرد و افزود: انتشار اخبار باید از مسیرهای رسمی و معتبر انجام شود تا از شکل‌گیری شایعات و انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی جلوگیری شود.

استاندار سمنان با اشاره به مسئولیت فرمانداران در مدیریت شرایط شهرستان‌ها تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید دست‌کم سه روز پیش از وقوع بحران، اقدامات پیشگیرانه و آمادگی‌های لازم را در دستور کار قرار دهند و وظایف خود را با جدیت دنبال کنند.

کولیوند خود مراقبتی، آمادگی برای مقابله با سیلاب و سایر مخاطرات احتمالی و اجرای دستورالعمل های ابلاغی را از الزامات مدیریت بحران دانست و با اشاره به ضرورت برخورد قانونی با تصرفات واقع در مسیرهای سیلابی، خواستار صدور اخطارهای قانونی، طی مراحل مربوط و پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی شد.

وی همچنین بررسی وضعیت شهرک‌های صنعتی، راه‌های ارتباطی، منابع طبیعی، محیط زیست و محل‌های دپوی نخاله‌های شهری را ضروری دانست و بر هماهنگی روابط عمومی استانداری و فرمانداری‌ها، اطلاع‌رسانی از طریق رسانه ها و مقابله قانونی با انتشار اخبار کذب تأکید کرد.

استاندار سمنان تأمین و ذخیره‌سازی کارشناسی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی، منابع آب و سایر اقلام ضروری را از دیگر محورهای آمادگی دستگاه‌ها برشمرد و اجرای دستورالعمل های ابلاغی را برای تمامی دستگاه‌های مسئول لازم‌الاجرا دانست.