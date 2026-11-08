به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان که با حضور خیرین مدرسه‌ساز برگزار شد، اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند مصوبات این شورا را به‌صورت دقیق اجرا کنند و موانع پیش روی آموزش و پرورش باید با همکاری و هماهنگی مجموعه‌های مرتبط برطرف شود.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر تصمیمات شورا افزود: جلسات شورای آموزش و پرورش استان از این پس به‌صورت منظم و هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود تا روند اجرای مصوبات با جدیت بیشتری دنبال شود.

دستور پیگیری مسکن ۲۰۶ فرهنگی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به ضرورت تأمین مسکن فرهنگیان گفت: موضوع مسکن این قشر باید با جدیت پیگیری شود و دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع موجود اقدام کنند.

رحمانی در همین زمینه دستور داد اقدامات لازم برای تأمین مسکن ۲۰۶ نفر از فرهنگیان واجد شرایط از طریق الحاق اراضی روستایی به محدوده شهرها انجام شود.

کمبود فضای آموزشی؛ ضرورت مشارکت خیرین

وی با اشاره به نقش خیرین در توسعه فضاهای آموزشی، آنان را بازوان توانمند آموزش و پرورش دانست و افزود: خیرین با مشارکت در ساخت و تجهیز مدارس، نشاط و شادابی را به محیط‌های آموزشی هدیه می‌دهند و زمینه ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی را برای دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق محروم و پرجمعیت، فراهم می‌کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کمبود فضای آموزشی در استان عنوان کرد: سرانه فضای آموزشی در مرکز استان حدود ۴.۵ مترمربع است و حدود ۵۰ درصد فضاهای آموزشی از استاندارد مطلوب برخوردار هستند؛ بنابراین مشارکت خیرین در این حوزه بسیار مؤثر و ضروری است.

رحمانی با تشریح عملکرد خیرین مدرسه‌ساز در چهار سال گذشته گفت: با مشارکت خیرین، ۳۹۰ مدرسه با یک‌هزار و ۱۰۰ کلاس درس احداث یا بازسازی شده و ۲۰۰ کلاس درس نیز هوشمندسازی شده است.

وی افزود: در این مدت ۲۰ هزار بسته آموزشی و تجهیزات دو هنرستان به ارزش ۱۲ میلیارد تومان نیز توزیع شده است.

۶۸ پروژه مدرسه‌سازی در دست اجراست

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پروژه‌های مدرسه‌سازی در استان تصریح کرد: در حال حاضر ۶۸ پروژه با میانگین پیشرفت فیزیکی ۶۹ درصد در دست احداث است که این میزان ۱۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده و جایگاه استان را به رتبه هشتم کشور رسانده است.

رحمانی با اشاره به وضعیت هشت مدرسه بزرگ ۱۲ کلاسه اظهار کرد: با وجود وعده‌های داده‌شده، عملیات اجرایی این مدارس هنوز آغاز نشده است و انتظار داریم خیرین برای تعیین تکلیف و تسریع در آغاز عملیات اجرایی این پروژه‌ها مشارکت کنند.

رصد روزانه پیشرفت ۷۹ مدرسه نهضت عدالت آموزشی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نهضت عدالت در فضای آموزشی را از برنامه‌های اصلی و کلیدی رئیس‌جمهور دانست و گفت: هدف این طرح فراهم کردن امکانات آموزشی یکسان، متعادل و عادلانه برای همه فرزندان کشور است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر مسئولیت دولت و دستگاه‌های اجرایی در فراهم کردن زمینه شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان افزود: وظیفه داریم بستر لازم را برای رشد استعدادهای خدادادی فراهم کنیم تا هیچ ظرفیتی به دلیل کمبود امکانات آموزشی هدر نرود.

رحمانی با اشاره به وضعیت استان در اجرای این طرح بیان کرد: عملکرد کهگیلویه و بویراحمد در نهضت عدالت آموزشی ۱۱.۲ درصد بالاتر از متوسط کشوری است و تلاش می‌کنیم در میان چهار استان برتر کشور قرار بگیریم.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل به‌موقع پروژه‌ها خاطرنشان کرد: هر ۷۹ مدرسه پیش‌بینی‌شده در طرح نهضت عدالت آموزشی باید در موعد مقرر افتتاح شوند و لازم است روند پیشرفت این پروژه‌ها به‌صورت روزانه رصد شود.

بهره‌گیری از ظرفیت بانک‌ها و شرکت‌های نفتی برای تکمیل مدارس

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مدارس نیمه‌تمام و بزرگ‌مقیاس گفت: باید از ظرفیت بانک‌ها، هلدینگ‌ها، شرکت‌های نفتی، خیرین و بنیاد مستضعفان برای تکمیل این پروژه‌ها استفاده کنیم.

رحمانی اضافه کرد: بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی و سایر روش‌های تأمین منابع مالی می‌تواند زمینه آغاز عملیات اجرایی و تکمیل مدارس بزرگ‌مقیاس را فراهم کند.

وی در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه و مجموعه آموزش و پرورش استان، بر تداوم همدلی و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و پیشرفت حوزه تعلیم و تربیت تأکید کرد.