به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه کارگروه تخصصی سلامت خانواده با محوریت کودکان، با اشاره به اهمیت بنیادین صیانت از حقوق و سلامت کودکان به‌عنوان آینده‌سازان جامعه، اظهار داشت: برای اثربخشی هرچه بیشتر اقدامات در حوزه خانواده و کودکان، نیازمند تدوین یک نقشه راه عملیاتی و شفاف هستیم که در آن وظایف و تکالیف تمامی دستگاه‌های متولی به‌دقت مشخص و تفکیک شود.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند و نظام‌مند در این حوزه افزود: دستیابی به نتایج پایدار در گرو هم‌افزایی بین‌بخشی و وافق و هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های اجرایی است تا بتوان با انسجام کامل در راستای ارتقای شاخص‌های سلامت خانواده گام برداشت.

فرماندار اردبیل همچنین استفاده از حداکثر ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و تجارب ارزشمند علمی و اجرایی را در تدوین و اجرای برنامه‌ها ضروری خواند و تصریح کرد: بهره‌گیری از خرد جمعی و دیدگاه‌های علمی صاحب‌نظران، کیفیت سیاست‌گذاری‌ها را ارتقا داده و مسیر رسیدن به اهداف را هموارتر می‌سازد.

قلندری بر توسعه و فراگیری خدمات آموزشی و حمایتی برای تمامی کودکان تأکید کرد و گفت: بهره‌مندی برابر تمامی کودکان از خدمات آموزشی و بهداشتی، از اصول عدالت اجتماعی است و باید به عنوان یک اولویت جدی پیگیری شود.

وی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی حوزه کودکان را از مهم‌ترین اهداف این کارگروه برشمرد و خاطرنشان کرد: با پیشگیری هوشمندانه، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌ها می‌توان بسترریزی مناسبی را برای رشد همه‌جانبه، ایمن و بالندگی کودکان در محیط خانواده فراهم ساخت.