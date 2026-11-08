به گزارش خبرنگار مهر، آرسن ونگر سرمربی پیشین تیم فوتبال آرسنال انگلیس با فشارهای فزاینده‌ای از سوی چهره‌های سرشناس فوتبال جهان برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) و رقابت با جیانی اینفانتینو مواجه شده است. در همین حال، تحرکات در اروپا برای یافتن نامزدی که بتواند شانس رئیس فعلی فیفا برای حفظ سمت خود را به چالش بکشد، شدت گرفته است. مهلت ثبت نامزدی‌ها نیز ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان) به پایان می‌رسد.

روزنامه انگلیسی «تلگراف» روز شنبه گزارش داد که شماری از مدیران ارشد فوتبال، از جمله چهره‌های اروپایی، دست‌کم از 6 هفته پیش تلاش کرده‌اند ونگر را برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی متقاعد کنند. مخالفان اصلی اینفانتینو معتقدند سرمربی فرانسوی از ویژگی‌های لازم برای تبدیل شدن به رقیبی جدی در برابر رئیس فعلی فیفا برخوردار است.

البته این تحرکات تنها به ونگر محدود نمی‌شود. تلگراف از وجود نامزد دیگری خبر داده که هنوز هویتش فاش نشده، اما مورد توجه مخالفان اینفانتینو قرار دارد. این گروه تلاش می‌کنند طی هفته آینده درباره گزینه نهایی خود به جمع‌بندی برسند؛ موضوعی که با نزدیک شدن به پایان مهلت ثبت نامزدی‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

در همین حال، محافلی در اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) منتظر مشخص شدن تصمیم نامزدهای احتمالی هستند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، اگر ونگر و نامزد ناشناس تا پایان این هفته از حضور در انتخابات انصراف دهند، یوفا به سمت جلب حمایت از کوزو تاشیما، رئیس فدراسیون فوتبال ژاپن، خواهد رفت؛ فردی که پیش‌تر از تصمیم خود برای رقابت با اینفانتینو خبر داده است.

یکی از منابع آگاه از مذاکرات، شرایط فعلی را همچنان غیرقابل پیش‌بینی توصیف کرده و به ابهام درباره هویت نامزدی اشاره کرده است که می‌تواند حمایت مخالفان رئیس فعلی فیفا را به خود جلب کند.

ونگر ۷۷ ساله که در حال حاضر ریاست بخش توسعه فوتبال جهان در فیفا را بر عهده دارد، با تصمیمی مهم روبه‌رو است. ممکن است او سن خود را مانعی برای ورود به این رقابت‌ها بداند، هرچند حامیانش معتقدند ترکیب ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی او کم‌نظیر است و می‌تواند فرصتی واقعی برای رقابت با اینفانتینو در اختیارش قرار دهد.

سرمربی پیشین آرسنال پیش‌تر به‌صورت علنی از طرح جنجالی اینفانتینو درباره حقوق تجاری جام جهانی انتقاد کرده بود؛ طرحی که در نهایت کنار گذاشته شد. ونگر در واکنش به لغو این برنامه در ماه اوت گذشته، این تصمیم را «کاملاً ضروری و غیرقابل بحث» توصیف کرده بود.

روزنامه فرانسوی «اکیپ» نیز روز جمعه گزارش داد که ونگر طی روزهای آینده تصمیم نهایی خود را درباره حضور در انتخابات اعلام خواهد کرد. به همین دلیل، هفته آینده می‌تواند در تعیین شکل رقابت‌های انتخاباتی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

در سوی مقابل، جیانی اینفانتینو از هم‌اکنون تحرکاتی شبیه به آغاز زودهنگام کارزار انتخاباتی خود را برای انتخابات ماه مارس آغاز کرده و از شبکه گسترده حامیانش در کنفدراسیون‌ها و فدراسیون‌های ملی بهره می‌برد.

اتحادیه فوتبال کارائیب روز جمعه پس از سفر رئیس فیفا به این منطقه، حمایت خود را از ادامه ریاست اینفانتینو برای یک دوره دیگر اعلام کرد. همچنین پیش‌بینی می‌شود قطر و عربستان سعودی در کنار بخش گسترده‌ای از کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی از او حمایت کنند.

این ائتلاف‌ها می‌توانند اینفانتینو را به کسب ۱۰۶ رأی مورد نیاز برای انتخاب مجدد نزدیک کنند؛ مگر آنکه مخالفان او بتوانند در فرصت باقی‌مانده، کارزاری قدرتمند و منسجم شکل دهند.

کوزو تاشیما که از سال ۲۰۱۵ عضو شورای فیفا است، نامزدی خود را تلاشی برای انتقال ارزش‌های بنیادین فوتبال ژاپن به مدیریت فوتبال جهان معرفی کرده است. او درباره تصمیم خود برای حضور در انتخابات گفت: «این مشارکت به معنای برد یا باخت نیست، بلکه هدفم رساندن دیدگاه صادقانه، درست و اصولی است که فوتبال ژاپن بر پایه آن شکل گرفته، به سراسر جهان است.»

با این حال بر اساس اطلاعات موجود، یوفا به‌صورت مستقیم در ترغیب تاشیما برای نامزدی نقش نداشته است؛ هرچند در صورت معرفی نشدن گزینه‌ای قدرتمندتر، احتمال دارد او به نامزد مورد حمایت اروپایی‌ها تبدیل شود.

رامون وگا مدافع پیشین تاتنهام و اهل سوئیس دیگر فردی است که قصد خود را برای حضور در انتخابات اعلام کرده است. با این حال، درباره توانایی او برای جلب حمایت اولیه پنج فدراسیون ملی از مجموع ۲۱۱ عضو فیفا تردیدهایی وجود دارد. کسب حمایت دست‌کم پنج فدراسیون برای ورود رسمی به رقابت‌ها الزامی است. وگا پیش از این نیز سه بار برای نامزدی در انتخابات ریاست فیفا تلاش کرده بود.