به گزارش خبرگزاری مهر، «الکساندر پانکین» معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با تاس اعلام کرد: اتحادیه اروپا ابزارهای فشار بر روسیه را از دست داده و دستیابی به توافق میان کشورهای عضو این اتحادیه برای اعمال محدودیت‌های جدید علیه مسکو دشوارتر شده است.

وی افزود: شورای اروپا در شرایط کنونی صرفاً توانسته است فهرست افراد و نهادهای مشمول تحریم را گسترش دهد و این موضوع نشان‌دهنده مشکلات فزاینده بروکسل برای توافق بر سر اعمال محدودیت‌های اقتصادی بیشتر علیه روسیه است.

این مقام روس با اشاره به اقدامات محدودکننده‌ای که ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر) علیه روسیه اتخاذ شد، گفت: این اقدامات رسماً به‌عنوان بیست‌ودومین بسته تحریمی اتحادیه اروپا معرفی نشدند؛ موضوعی که بیانگر دشوارتر شدن توافق کشورهای عضو بر سر تحریم‌های جدید است.

اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) مجموعه‌ای از بسته‌های تحریمی را علیه روسیه در حوزه‌های انرژی، تجارت، حمل‌ونقل، نظام بانکی و فناوری اعمال کرده است. این اتحادیه در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱ مرداد ۱۴۰۵) بیست‌ویکمین بسته تحریمی خود را تصویب کرد که محدودیت‌هایی را در بخش‌های انرژی، خدمات مالی و رمزارزها در بر می‌گرفت.