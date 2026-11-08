به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله زارعی اظهار کرد: واردات خودرو ممنوع نشده، بلکه صرفا واردات از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور ممنوع شده است، سایر گروه‌های واردکننده، می‌توانند ثبت سفارش کنند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حدود ۲۵ هزار دستگاه از ابتدای سال جاری وارد کشور شده است و با تامین ارز از محل سپرده خود و دیگران، واردات خودرو ادامه خواهد یافت.

مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو هنوز ابلاغ رسمی نشده است

زارعی افزود: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور برای جبران کسری منابع دولت، موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو را مطرح کردند، اما واردات ممنوع نشده است.

وی در مصاحبه تلویزیونی گفت: در فرایند تصویب تعرفه‌های جدید واردات خودرو، وزارت صمت حضور نداشت، اعتقاد وزارت صمت این است که واردات خودرو باید نقش تنظیم گری بازار را داشته باشد و نه نقش جبران کسری منابع دولت، این مصوبه در جلسه سران قوا بوده، اما هنوز به طور رسمی از سوی مرجع صادر کننده ابلاغ نشده است.