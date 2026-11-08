به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی در گفت‌وگویی درباره تحولات سیاسی و انتخاباتی آمریکا گفت: تحولات سیاسی و انتخاباتی ایالات متحده آمریکا و شکست های پی در پی دولت ترامپ و هم حزبی های او در عرصه های مختلف، بیش از آنکه معلول نوسانات سطحی سیاست داخلی این کشور باشد، بازتابی از یک واقعیت بزرگ تر و غیرقابل انکار است؛ یعنی شکست در برابر اراده ایران مقتدر.

وی افزود: شکست دکترین تجاوز، ترور و فشار حداکثری و راهبردهای بی خاصیت نظامی واشنگتن در برابر اقتدار بازدارنده، شکننده و اراده آهنین رهبری، ملت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که امروز بر هیچ تحلیلگر منصفی پوشیده نیست.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ادامه داد: سیاست‌های خصمانه سران آمریکا علیه ایران، ناکامی های پی در پی در جهان و به ویژه در منطقه غرب آسیا، فروریختن هیمنه پوشالی ناوگان و تجهیزات نظامی آمریکای متجاوز و به بن بست رسیدن تهدیدات آن کشور، پایه های قدرت توخالی کاخ سفید را به لرزه درآورده است.

وی یادآور شد: ترامپ و همفکران بی‌خرد، تندرو و تروریست او برای نابودی ایران سربلند و متمدن وارد میدان شده بودند، اما در چرخشی معکوس، خود قربانی فرسایش راهبردی، بحران های عمیق داخلی و شکست های تحمیل شده از سوی نیروهای مسلح سرافراز ایران و محور مقاومت شدند.

سردار شکارچی گفت: این شکست راهبردی سند زنده ای بر این حقیقت است که معادلات قدرت جهان هرگز به سود سلطه گران رقم نمی خورد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد: هر قدرتی در برابر صخره مستحکم و استوار و اراده الهی و پولادین ایران اسلامی صف آرایی کند، سرانجامی جز سقوط و اضمحلال در افکار عمومی جهان نخواهد داشت.