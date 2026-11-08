به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سجاد سلمانی با اشاره به رصد و پایش مستمر فضای مجازی اظهار کرد: در پی بررسی فعالیت‌های کاربران در فضای مجازی، فردی که اقدام به انتشار مطالب مجرمانه کرده بود، شناسایی شد.

وی افزود: پس از شناسایی متهم، دستگیری وی با هماهنگی مقام قضائی در دستور کار پلیس قرار گرفت و این فرد ۴۰ ساله دستگیر شد.

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده است، بر ضرورت هوشیاری شهروندان در استفاده از فضای مجازی و پرهیز از انتشار مطالب مجرمانه تأکید کرد.