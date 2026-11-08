حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی، با تداوم فعالیت سامانه بارشی تا روز دوشنبه بارش پراکنده باران، رگبار پراکنده و رعد برق و تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است، همچنین با ورود موج بارشی جدید از روز چهارشنبه و طی روز پنجشنبه بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه از امروز تا روز جمعه با وزش باد شدید روی دریا سواحل استان مواج خواهد بود، دما هوا نیز از روز دوشنبه روند کاهشی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده ابری همراه با وزش باد، در برخی نقاط بارش باران، گاهی رگبار باران، رعدوبرق، وزش تندباد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: وزش باد غالباً شمال شرقی تا جنوب شرقی، با سرعت ۱۴ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و به هنگام تندباد بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت، از فردا به تدریج شمال غربی، با سرعت ۱۶ تا ۴۶ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر و به هنگام تندباد بیش از ۲۱۰ سانتی‌متر خواهد بود.