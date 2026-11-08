به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان در دیدار با احمد محمدنژاد جوان، قهرمان کشتی کشورمان در مسابقات جهانی قزاقستان، ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند، از تلاش و افتخارآفرینی این ورزشکار تقدیر و اظهار کرد: موفقیت جوانان ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی، حاصل اراده، پشتکار، انضباط و تلاش مستمر است و بی‌شک اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین جهانی، مایه افتخار و سربلندی ملت ایران است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به نقش ورزشکاران در الگوسازی برای نسل جوان، افزود: قهرمانان ورزشی علاوه بر کسب افتخار برای کشور، با رفتار حرفه‌ای، روحیه پهلوانی و تلاش خستگی‌ناپذیر خود می‌توانند الگویی ارزشمند برای جوانان باشند.

وی با قدردانی از تلاش‌های احمد جوان، بر اهمیت توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهای جوانان تأکید کرد و گفت: پلیس همواره از موفقیت‌ها و افتخارآفرینی فرزندان این سرزمین حمایت می‌کند و امیدواریم شاهد تداوم درخشش ورزشکاران کشورمان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.