به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، علیرضا فلاحتی اظهار کرد: ارزیابی کارشناسی عملکرد واحدهای مختلف، با هدف بررسی روند فعالیت‌ها، شناسایی ظرفیت‌ها و رفع کاستی‌های احتمالی انجام شده است.

وی افزود: نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد، زمینه بهبود فرآیندهای کاری و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند و مدیریت جهاد کشاورزی مروست، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به کشاورزان و بهره‌برداران را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند.

در جریان این ارزیابی، اکبر زارع، معاون مدیریت بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان جهادکشاورزی استان یزد نیز بر استمرار نظارت‌های کارشناسی، بهبود فرآیندهای اداری و اجرایی، افزایش بهره‌وری و ارتقای خدمات به بهره‌برداران بخش کشاورزی تأکید کرد.