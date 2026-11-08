به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هشدارهای هواشناسی و بارندگی در استان اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی شرایط جوی و ضرورت حفظ ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی استان بوشهر، طرح آماده‌باش راهداری با تمام توان از روزهای گذشته آغاز شده است.

وی با بیان اینکه همه مسیرها در استان باز هستند و مسیر مسدود نداریم افزود: در این طرح، ۲۸ اکیپ عملیاتی راهداری در نقاط مختلف استان مستقر شده‌اند و به صورت شبانه‌روزی وضعیت جاده‌ها را رصد می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر یادآور شد: در مجموع ۲۶۵ نفر از نیروهای زحمتکش راهداری با تجهیزات کامل در محورهای اصلی و فرعی استان به حالت آماده‌باش درآمده‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشکل جوی، به سرعت وارد عمل شوند.

رستمی همچنین از به‌کارگیری بیش از ۱۷۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین راهداری در این طرح خبر داد و خاطرنشان کرد: این ناوگان در راهدارخانه‌ها و نقاط حادثه‌خیز استان مستقر شده‌اند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات‌رسانی کنند.

مدیرکل راهداری استان در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، برای کسب اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌ها با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس بگیرند یا از طریق سایت کسب اطلاع کنند.