به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جدید، شرایط استفاده صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات برای تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید را اعلام کرد. بر اساس این بخشنامه، صادرکنندگانی که تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ نسبت به واردات این کالاها با اظهارنامه گمرکی اقدام کرده‌اند، امکان استفاده از پروانه‌های صادراتی خود برای تأمین ارز واردات را خواهند داشت.

طبق تصمیم کمیسیون ارز بانک مرکزی، این امکان با رعایت ضوابط تعیین‌شده و حداکثر تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ فراهم شده است. البته استفاده از پروانه‌های صادراتی که مهلت قانونی ۱۵ماهه ایفای تعهد ارزی آن‌ها به پایان رسیده، مشروط به پرداخت مبلغی معادل پنج درصد ارزش ریالی تعهد ارزی ایفانشده خواهد بود.

این بخشنامه همچنین شرایط استفاده از این ظرفیت برای واردات کالاهای اساسی و ضروری، وضعیت مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و الزامات بانک‌های عامل در دریافت تعهدنامه از صادرکنندگان را مشخص کرده است. متن بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است:

پیرو بخشنامه شماره ۰۵/۴۸۶۲۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰، به اطلاع می‌رساند:

کلیه صادرکنندگانی که نسبت به واردات کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید، با اظهارنامه گمرکی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ اقدام کرده‌اند، می‌توانند به‌منظور تأمین ارز، از محل ارز پروانه‌های صادراتی مربوط به سال ۱۴۰۱ به بعد خود، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ و با رعایت تبصره‌های ذیل بهره‌مند شوند:

تبصره ۱: در مواردی که مهلت قانونی پانزده‌ماهه ایفای تعهدات ارزی پروانه صادراتی منقضی شده باشد، صادرکننده موظف است ابتدا نسبت به پرداخت مبلغ ریالی مقرر بابت عدم ایفای تعهد ارزی مربوطه اقدام کند. پس از پرداخت مبلغ مذکور، امکان ثبت پروانه صادراتی به‌عنوان منشأ ارز واردات در سامانه جامع تجارت فراهم خواهد شد.

تبصره ۲: مبلغ مذکور معادل پنج درصد (۵٪) ارزش ریالی تعهد ایفانشده پروانه صادراتی، بر اساس نرخ فروش حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ مراجعه صادرکننده برای پرداخت در سامانه جامع تجارت خواهد بود.

تبصره ۳: صادرکنندگانی که اقدام به ثبت سفارش کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور، وفق ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌کنند، می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ نسبت به تأمین ارز واردات از محل پروانه‌های صادراتی خود اقدام کنند.

تبصره ۴: ایفای تعهد ارزی پروانه‌های صادراتی که مهلت پانزده‌ماهه آن‌ها سررسید شده است، مشمول بهره‌مندی از مشوق‌ها و معافیت مالیاتی نخواهد شد.

تبصره ۵: بانک عامل ملزم است به‌منظور بهره‌مندی صادرکنندگان از امکان فراهم‌شده در این ابلاغیه، نسبت به اخذ تعهدنامه از آنان (طبق فرم نمونه پیوست) اقدام کند.

ضمنا در صورت وجود هرگونه ابهام در اجرای این بخشنامه، لازم است مراتب به اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک منعکس شود.

مقتضی است ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی، مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت شود.

بر اساس وظایف مقرر توسط هیئت عالی بانک مرکزی در آیین‌نامه کمیسیون ارز، این بخشنامه به استناد مصوبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ کمیسیون ارز بانک مرکزی صادر شده و از تاریخ ابلاغ قابل اجراست.

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