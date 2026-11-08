به گزارش خبرنگار مهر ، محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در جریان سفر خود به استان قم پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تسریع در ارائه خدمات به بیماران به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر و بیمه‌شدگان تأکید کرد.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی در حوزه سلامت و سازمان بیمه سلامت افزود: سازمان جهت تسویه بدهی‌های بانکی با اعتباری بالغ بر ۸۵ هزار میلیارد تومان در قالب سهام مواجه است که با وجود پیش‌بینی در قانون، هنوز در اختیار سازمان قرار نگرفته است.

ناصحی در ادامه توضیح داد: پیگیری‌های لازم در هفته‌های اخیر جهت دریافت مصوبه هیئت دولت برای بهره‌گیری از بخشی از این ظرفیت مالی در حال انجام است.

مطالبات داروخانه‌ها در اولویت پرداخت است

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تأکید بر اهمیت تأمین هزینه‌های درمانی بیماران صعب‌العلاج و دیالیزی گفت: مطالبات داروخانه‌هایی که در ماه‌های گذشته اقدام به تهیه و توزیع دارو کرده‌اند اما هنوز منابع مالی خود را دریافت نکرده‌اند، در اولویت اصلی پرداخت قرار دارد.

ناصحی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای پرداخت بخشی از مطالبات این مراکز طی هفته‌ها و ماه آینده صورت گرفته و در بخش حوزه دارویی هدف ما تسویه کامل بدهی‌های سال ۱۴۰۴ است.

وی با اشاره به وضعیت مراکز دیالیزی افزود: پیگیری‌های لازم برای پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد در حوزه دیالیز با جدیت دنبال می‌شود.

ناصحی خاطرنشان کرد: با هدف ساماندهی بخش عمده بدهی‌های مربوط به بیماران صعب‌العلاج، امیدواریم از طریق پرداخت‌های منظم ماهانه بتوانیم این بدهی‌ها را مدیریت کرده و از انتقال آن‌ها به سال ۱۴۰۵ جلوگیری کنیم.