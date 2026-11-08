به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی آقا براری صبح یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با تأکید بر نقش نیروی انسانی در توسعه و پیشرفت جامعه اظهار داشت: جوانان ارزشمندترین سرمایه هر جامعه هستند و توجه به سلامت، اشتغال، ازدواج، هویت و نشاط آنان باید در اولویت برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با اشاره به آمارهای ارائه شده درباره وضعیت سلامت جوانان افزود: کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر ناشی از حوادث رانندگی نقش مهمی در بهبود شاخص‌های سلامت جامعه دارد و تحقق این هدف نیازمند مشارکت و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان، فرهنگ‌سازی را زیربنای اقدامات پیشگیرانه دانست و توضیح داد: اصلاح رفتارهای اجتماعی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به استانداردهای جاده‌ای و خودرو، پیشگیری از مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر و ترویج تغذیه سالم باید به صورت هم‌زمان دنبال شود.

آقا براری با بیان اینکه شکل‌گیری رفتارهای صحیح اجتماعی از خانواده آغاز می‌شود، افزود: آموزش و نهادینه کردن فرهنگ مسئولیت پذیری باید از دوران کودکی آغاز شده و در مقاطع مختلف تحصیلی و مراحل زندگی اجتماعی تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به پیامدهای سنگین حوادث منجر به فوت جوانان برای خانواده‌ها و جامعه تصریح کرد: از دست دادن نیروی جوان، علاوه بر خسارت جانی، آسیب‌های روحی و روانی گسترده‌ای برای خانواده‌ها به همراه دارد و آثار آن در سطح جامعه نیز باقی می‌ماند؛ ازاین‌رو، پیشگیری از حوادث باید به یک اولویت جدی تبدیل شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان همچنین با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی دستگاه‌هایی همچون راهداری، دانشگاه علوم پزشکی، پلیس و شهرداری‌ها، بر ضرورت تدوین برنامه‌ای مشترک و هماهنگ تأکید کرد و گفت: هر دستگاه باید متناسب با مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های خود در کاهش حوادث و ارتقای سلامت جوانان نقش‌آفرینی کند.

آقا براری خواستار تفکیک برنامه‌های آموزشی و فرهنگی بر اساس گروه‌های سنی شد و اظهار داشت: برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی، متوسطه، دانشجویان و سایر اقشار جامعه باید آموزش‌های متناسب با نیازها و ویژگی‌های هر گروه طراحی شود. همچنین ظرفیت رسانه‌ها، تبلیغات شهری و آموزش‌های تخصصی باید برای افزایش آگاهی عمومی به کار گرفته شود.

وی در پایان تأکید کرد: کاهش حوادث و صیانت از سلامت نسل جوان تنها با اقدامات مقطعی محقق نمی‌شود، بلکه باید مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، زیرساختی و نظارتی با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.